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5 декабря 2017, 13:49



150 норильских школьников отправятся в «Детский наукоград» и поучаствуют в Кремлевской елке.

Сегодня список участников уже сформирован. Есть лишь несколько замен в связи с тем, что несколько ребят заболели ветрянкой. «Для участников поездки составлен интересный план каникул: обзорные экскурсии по Москве, участие в Кремлевской елке и многое другое. Так что 21 день дети проведут с пользой и интересом», - отметила Наталья Коростелева.

Просмотров:115 Поездка в Малаховку (Московская область) на базу детского санатория стала поощрением для ребят за успехи и активное участие в школьных и общегородских культурных и спортивных мероприятиях. Как рассказала Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, дети выезжают 23 декабря, возвращаются 12 января.Сегодня список участников уже сформирован. Есть лишь несколько замен в связи с тем, что несколько ребят заболели ветрянкой. «Для участников поездки составлен интересный план каникул: обзорные экскурсии по Москве, участие в Кремлевской елке и многое другое. Так что 21 день дети проведут с пользой и интересом», - отметила Наталья Коростелева.