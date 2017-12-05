Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2017, 14:04



Больше всего в Норильске подорожали сметана и яйца. В ноябре средние розничные цены на основные социально значимые продуты питания в Норильске изменились незначительно.

Помимо этого стали дешевле рис (на 0,7%), макаронные изделия (на 0,6%), гречка (на 0,1%). Играет роль и сезонность. Так, сезонный рост средних розничных цен на куриное яйцо составил 7,1%. Что до овощей, то после сезонного падения летом и осенью в холодные месяцы цены традиционно подросли. По данным УПРиУ, капуста подорожала на 1%, картофель - на 0,8%, морковь - на 0,6%. В целом ценовая ситуация на территории Норильска относительно стабильна, резюмировала Елена Сапожникова.

Просмотров:133 Говядина на кости подорожала на 1,2%, куры тушками - на 0,6%. В то же время стали дешевле куриные окорочка на 0,1%, свинина на кости на 1,2%. Такие данные на общегородской планерке озвучила Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг Норильска. «В ноябре в группе молока и молокопродуктов рост отмечен только на сметану на 3%, зато снизилась цена на молоко и животное масло - на 1,3%, а также на твердый сыр на 1,4%», - отметила она.Помимо этого стали дешевле рис (на 0,7%), макаронные изделия (на 0,6%), гречка (на 0,1%). Играет роль и сезонность. Так, сезонный рост средних розничных цен на куриное яйцо составил 7,1%. Что до овощей, то после сезонного падения летом и осенью в холодные месяцы цены традиционно подросли. По данным УПРиУ, капуста подорожала на 1%, картофель - на 0,8%, морковь - на 0,6%.В целом ценовая ситуация на территории Норильска относительно стабильна, резюмировала Елена Сапожникова.