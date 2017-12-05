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5 декабря 2017, 14:24



До торжественного открытия снежных городков в Норильске осталось 10 дней. Организаторы праздника готовят норильчанам сюрприз.

«Потребуется согласовать сектор обстрела с точки зрения безопасности для зрителей, всю документацию уже направили в Госпожнадзор. Фейерверк обещает быть красочным, по аналогии того, какой был запущен на празднике запуска быстрого интернета», - отметил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В новогоднем городке уже построены снежные лабиринты, обещают залить каток и построить несколько снежных горок. Сейчас идет монтаж елки, которая раньше устанавливалась на месте своей прежней «прописки» - Театральной площади. Однако это не значит, что площадка у театра останется пустой. Здесь уже приступили к возведению мини-городка. Сегодня в Норильск прибыл груз с 12-метровой елкой для него. На площади уже высятся снежные кубы, из которых будут вырезаны конструкции городка. Вскоре будет смонтирована и снежная горка. В Оганере сегодня почти завершены работы по устройству новогоднего городка. Сейчас его будут подключать к электросетям и прокладывать иллюминацию. Снежные фигуры в основном готовы, елка установлена. «Ближе к открытию сотрудники подрядной организации выметут снег, который наберется за это время и, если потребуется, восстановят фигуры, поврежденные вандалами», - отметил Дмитрий Самородов. В Талнахе работы также выполнены на 90%. Сейчас там заканчивают вырезать фигуры, проверяются элементы городка. Полным ходом идут работы и в Кайеркане, срывов в сроках выполнения не ожидается. Снежные городки во всех районах города будут готовы к торжественному открытию, намеченному на 16 декабря, гарантируют подрядчики.

Просмотров:131 В Центральном районе в этом году изменилось традиционное место новогоднего городка: основные праздники пройдут на территории, прилегающей к набережной озера Долгое. К 12 декабря здесь уберут ненужные заборы, силами "Норильскавтодора" и управления городского хозяйства будет приведена в порядок окружающая территория. К этому времени художники закончат резку льда, будет установлена импровизированная сцена для праздника открытия. Тогда же ожидается и поставка пиротехнических изделий для запуска фейерверка. 3 декабря груз пиротехники был отправлен морем, на территорию он должен поступить к 14 декабря. Днем ранее ожидается приезд специалиста, который будет заниматься запуском.«Потребуется согласовать сектор обстрела с точки зрения безопасности для зрителей, всю документацию уже направили в Госпожнадзор. Фейерверк обещает быть красочным, по аналогии того, какой был запущен на празднике запуска быстрого интернета», - отметил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.В новогоднем городке уже построены снежные лабиринты, обещают залить каток и построить несколько снежных горок. Сейчас идет монтаж елки, которая раньше устанавливалась на месте своей прежней «прописки» - Театральной площади. Однако это не значит, что площадка у театра останется пустой.Здесь уже приступили к возведению мини-городка. Сегодня в Норильск прибыл груз с 12-метровой елкой для него. На площади уже высятся снежные кубы, из которых будут вырезаны конструкции городка. Вскоре будет смонтирована и снежная горка.В Оганере сегодня почти завершены работы по устройству новогоднего городка. Сейчас его будут подключать к электросетям и прокладывать иллюминацию. Снежные фигуры в основном готовы, елка установлена. «Ближе к открытию сотрудники подрядной организации выметут снег, который наберется за это время и, если потребуется, восстановят фигуры, поврежденные вандалами», - отметил Дмитрий Самородов.В Талнахе работы также выполнены на 90%. Сейчас там заканчивают вырезать фигуры, проверяются элементы городка. Полным ходом идут работы и в Кайеркане, срывов в сроках выполнения не ожидается.Снежные городки во всех районах города будут готовы к торжественному открытию, намеченному на 16 декабря, гарантируют подрядчики.