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5 декабря 2017, 14:43



Помидоры и гранаты ушли на свалку. В Норильске изъята и уничтожена очередная партия сельхозпродукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.

В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой изготовителем/поставщиком томатов из Турции является компания OZYAVUZLTD.STI, импортер в Республику Беларусь: ОДО «Дом ИГРЫ» (Республика Беларусь, г. Минск). Поставщиком томатов происхождением Польша является UABFREGA (Литва, Вильнюс) по поручению VOLANTEOU (Таллин, Эстония), импортером является ИП Шейпо А. Н. (г. Минск, Беларусь). Поставщиком граната происхождением Греческая Республика - L.O.G. UniversalLP, импортером ООО «МЕ-РИ ГЛОБАЛ ГРУПП» (Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, трасса Р1, 18-й км Д.2, офис 312). Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещенная к ввозу продукция общим весом 124,9 кг была изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов г. Норильска, говорится в сообщении.

Просмотров:110 24,9 кг свежих томатов «Черри» происхождением Республика Польша и Турция и 100 кг гранат происхождением Греческая Республика, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, были обнаружены в одном из складских помещений производственно-торговой базы «Урванцева». Факт хранения и реализации запрещенной сельскохозяйственной продукции был выявлен в ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий с прокуратурой г. Норильска, направленных на выявление продукции, попавшей под действие специальных экономических мер Российской Федерации, сообщается на сайте управления Россельзознадзора по Красноярскому краю.В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой изготовителем/поставщиком томатов из Турции является компания OZYAVUZLTD.STI, импортер в Республику Беларусь: ОДО «Дом ИГРЫ» (Республика Беларусь, г. Минск).Поставщиком томатов происхождением Польша является UABFREGA (Литва, Вильнюс) по поручению VOLANTEOU (Таллин, Эстония), импортером является ИП Шейпо А. Н. (г. Минск, Беларусь).Поставщиком граната происхождением Греческая Республика - L.O.G. UniversalLP, импортером ООО «МЕ-РИ ГЛОБАЛ ГРУПП» (Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, трасса Р1, 18-й км Д.2, офис 312). Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали.Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещенная к ввозу продукция общим весом 124,9 кг была изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов г. Норильска, говорится в сообщении.