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5 декабря 2017, 14:48



Два недостроенных жилых дома в Норильске решили все же достроить.

Помимо этого муниципальная собственность пополнилась еще несколькими объектами по различным основаниям. Так, управлением имущества принято в муниципальную собственность здание военизированной горно-спасательной части (ВГСЧ) общей площадью более 5000 м2. Все документы подписаны, оригиналы вскоре будут доставлены в город, после чего сданы в регпалату для установления перехода права собственности. Значительные арендные платежи в городской бюджет теперь будут поступать и от торговой базы «Урванцева»: два земельных участка общей площадью более 76 000 м2, где сейчас располагается торговый объект, также приняты на баланс города.

Просмотров:134 Два дома, расположенных по адресу: ул. 50 лет Октября, 2б и 2в, все же будут достроены. Об этом на общегородской планерке рассказал Денис Лобановский, начальник управления имущества Норильска. Он пояснил, что по договору купли-продажи при поддержке некоммерческой организации «Норильский городской фонд «Юбилейный» в муниципальную собственность из федеральной были приобретены эти два здания, которые сегодня переданы УКРиСу для завершения строительства.Помимо этого муниципальная собственность пополнилась еще несколькими объектами по различным основаниям. Так, управлением имущества принято в муниципальную собственность здание военизированной горно-спасательной части (ВГСЧ) общей площадью более 5000 м2. Все документы подписаны, оригиналы вскоре будут доставлены в город, после чего сданы в регпалату для установления перехода права собственности.Значительные арендные платежи в городской бюджет теперь будут поступать и от торговой базы «Урванцева»: два земельных участка общей площадью более 76 000 м2, где сейчас располагается торговый объект, также приняты на баланс города.