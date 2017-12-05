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5 декабря 2017, 14:57



Новые просторы для творчества. В Норильске появятся два новых объекта культуры.

Помимо этого, достигнуто соглашение о безвозмездной передаче городу пятиэтажного здания по адресу: Ленинградская, 7а (бывшая СШ №10) общей площадью более 3700 м2, которое планируется к использованию управлением по делам культуры и искусства.

Просмотров:117 Отдельно стоящее здание по адресу: ул. Комсомольская, 37 (бывший дом торговли), общей площадью более 3,5 тысячи кв. м выкуплен муниципалитетом при поддержке фонда «Юбилейный». После реконструкции двухэтажное здание передадут музейно-выставочному комплексу «Музей Норильска».Помимо этого, достигнуто соглашение о безвозмездной передаче городу пятиэтажного здания по адресу: Ленинградская, 7а (бывшая СШ №10) общей площадью более 3700 м2, которое планируется к использованию управлением по делам культуры и искусства.