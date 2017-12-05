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5 декабря 2017, 15:09



9 декабря будет отправлена крайняя партия из 40 призывников из Норильска в краевой сборный пункт.

Таким образом, в осеннюю призывную кампанию Вооруженные силы России пополнят более 350 новобранцев.

Просмотров:104 Из Норильска уже отправлены 315 человек. При этом из сборного пункта вернулись несколько норильчан, в том числе в одном случае в связи с необходимостью дообследования в местном ПНД. Еще в одном - из-за совершенной одним из призывников кражи в Красноярске, которая теперь будет расследоваться.Таким образом, в осеннюю призывную кампанию Вооруженные силы России пополнят более 350 новобранцев.