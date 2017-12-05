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5 декабря 2017, 15:22



"Почта России" определилась с графиком работы в Норильске в новогодние праздники.

Как пояснили сотрудники норильского отделения «Почты России», весь декабрь почта традиционно загружена. В связи с большим числом отправлений на смены выводятся все операторы и почтальоны. Снижение нагрузки почтовики ожидают уже после Нового года.

Просмотров:127 31 декабря, 1, 2 января все почтовые отделения города будут закрыты. В новом году, начиная с 3 января, норильчан ждут за посылками по обычному графику. Выходным днем во всех почтовых отделениях будет и 7 января.Как пояснили сотрудники норильского отделения «Почты России», весь декабрь почта традиционно загружена. В связи с большим числом отправлений на смены выводятся все операторы и почтальоны. Снижение нагрузки почтовики ожидают уже после Нового года.