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5 декабря 2017, 16:07



Мужская сборная Таймыра участвует в Открытом Кубке Красноярского края по кёрлингу

В открытых соревнованиях принимают участие 12 команд из городов и районов Красноярского края и Новосибирской области. В состав сборной команды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вошли: кандидат в мастера спорта, тренер по кёрлингу МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Андрей Жарников, спортсмены Геннадий Гуськов, Валерий Кабатов и Дмитрий Гераскин. Скип команды Андрей Жарников, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. «Кёрлинг на Таймыре – самый молодой вид спорта, однако, за плечами у таймырских кёрлингистов - победа мужской сборной на Кубке Красноярского края и участие смешанной команды в Чемпионате Сибирского федерального округа, где наша сборная стала четвёртой», - отметил заместитель директора МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Валерий Кабатов. Открытый Кубок Красноярского края по кёрлингу завершится 8 декабря.

Просмотров:83 Сегодня в Красноярске стартовал Открытый Кубок Красноярского края по кёрлингу, в котором участвует мужская сборная Таймыра.В открытых соревнованиях принимают участие 12 команд из городов и районов Красноярского края и Новосибирской области.В состав сборной команды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вошли: кандидат в мастера спорта, тренер по кёрлингу МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Андрей Жарников, спортсмены Геннадий Гуськов, Валерий Кабатов и Дмитрий Гераскин. Скип команды Андрей Жарников, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.«Кёрлинг на Таймыре – самый молодой вид спорта, однако, за плечами у таймырских кёрлингистов - победа мужской сборной на Кубке Красноярского края и участие смешанной команды в Чемпионате Сибирского федерального округа, где наша сборная стала четвёртой», - отметил заместитель директора МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Валерий Кабатов.Открытый Кубок Красноярского края по кёрлингу завершится 8 декабря.