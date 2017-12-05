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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:24 За жестокость нужно платить! В Норильске меняют подрядную организацию по отлову бездомных животных
17:17 Кто лучше знает свою будущую профессию? В Норильске определили победителя профориентационного конкурса для школьников и студентов
16:41 Пять рекламодателей пострадали от мошеннических действия недобросовестной работницы одного из мобильных приложений в Норильске
16:31 На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка
16:07 Мужская сборная Таймыра участвует в Открытом Кубке Красноярского края по кёрлингу
15:22 "Почта России" определилась с графиком работы в Норильске в новогодние праздники.
15:09 9 декабря будет отправлена крайняя партия из 40 призывников из Норильска в краевой сборный пункт.
14:57 Новые просторы для творчества. В Норильске появятся два новых объекта культуры.
14:48 Два недостроенных жилых дома в Норильске решили все же достроить.
14:43 Помидоры и гранаты ушли на свалку. В Норильске изъята и уничтожена очередная партия сельхозпродукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.
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