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5 декабря 2017, 16:31



На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка

«Подрядчик ответственный, работает не первый год. Ледовая переправа обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов сельского поселения Караул и городского поселения Дудинка. По этой ледовой дороге будет дана возможность добираться до посадочной площадки «Дудинка» на легковом транспорте. В планах открыть маршрутный автобусный рейс № 4, который будет ходить прямо до посадочной площадки», - рассказал Олег Мозгунов, заместитель Главы муниципального района - начальник Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района. Согласно заключению рабочей комиссии, ледовая дорога готова к эксплуатации на 100%. Ее протяженность почти 900 метров, ширина составляет от 25 до 30 метров, что почти в два раза больше нормы. Согласно произведенным комиссией замерам, толщины льда достаточно, чтобы легковой автотранспорт мог безопасно перевозить пассажиров от нулевого причала до аэропорта и обратно. Дорога располагает к проезду легкового транспорта весом до 10 тонн. Это уже вторая снежно-ледовая переправа, открывшаяся на Таймыре с начала зимы. Первая заработала в п.г.т. Диксон. Она обеспечивает транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона. Добавим, в зимний период 2017-2018 годов за счет средств районного бюджета будут проводиться мероприятия по устройству и содержанию четырёх снежно-ледовых дорог и ледовых переправ: «Остров Диксон – посёлок Диксон», «Дудинка – Носок» на участке «Дудинка – Аэропорт Дудинка», «Дудинка – Хатанга» на участке «Хета – Новая – Кресты – Хатанга» и «Хатанга – Новорыбная» на участке «Хатанга – Жданиха». Общая их протяжённость составляет 163,5 км.

Просмотров:82 Ледовая переправа «Дудинка – Носок» через реку Дудинка введена в эксплуатацию на участке от нулевого причала до посадочной площадки «Дудинка». Переправа будет действовать до мая 2018 года. Накануне здесь работала постоянно действующая комиссия по открытию на Таймыре ледовых переправ, которая отметила, что переправа обустроена со всеми требованиями безопасности автомобильных перевозок, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.«Подрядчик ответственный, работает не первый год. Ледовая переправа обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов сельского поселения Караул и городского поселения Дудинка. По этой ледовой дороге будет дана возможность добираться до посадочной площадки «Дудинка» на легковом транспорте. В планах открыть маршрутный автобусный рейс № 4, который будет ходить прямо до посадочной площадки», - рассказал Олег Мозгунов, заместитель Главы муниципального района - начальник Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.Согласно заключению рабочей комиссии, ледовая дорога готова к эксплуатации на 100%. Ее протяженность почти 900 метров, ширина составляет от 25 до 30 метров, что почти в два раза больше нормы. Согласно произведенным комиссией замерам, толщины льда достаточно, чтобы легковой автотранспорт мог безопасно перевозить пассажиров от нулевого причала до аэропорта и обратно. Дорога располагает к проезду легкового транспорта весом до 10 тонн.Это уже вторая снежно-ледовая переправа, открывшаяся на Таймыре с начала зимы. Первая заработала в п.г.т. Диксон. Она обеспечивает транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона.Добавим, в зимний период 2017-2018 годов за счет средств районного бюджета будут проводиться мероприятия по устройству и содержанию четырёх снежно-ледовых дорог и ледовых переправ: «Остров Диксон – посёлок Диксон», «Дудинка – Носок» на участке «Дудинка – Аэропорт Дудинка», «Дудинка – Хатанга» на участке «Хета – Новая – Кресты – Хатанга» и «Хатанга – Новорыбная» на участке «Хатанга – Жданиха». Общая их протяжённость составляет 163,5 км.