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5 декабря 2017, 16:41



Пять рекламодателей пострадали от мошеннических действия недобросовестной работницы одного из мобильных приложений в Норильске

Стражи порядка установили, что во время работы рекламным менеджером подозреваемая неоднократно получала денежные средства от своих клиентов в качестве оплаты рекламного места в мобильном приложении, однако на счет компании эти деньги не перечисляла, тратив их по своему усмотрению. После увольнения из фирмы уже бывшая сотрудница несколько месяцев продолжала получать деньги от своих клиентов за размещение несуществующей рекламы. От преступных действий недобросовестного менеджера пострадали пять рекламодателей и ее работодатель. Как выяснили полицейские, под предлогом осуществления трудовой деятельности злоумышленница похитила ноутбук, принадлежащий фирме, в которой она работала. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УКРФ «Мошенничество» Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:91 В Норильске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы коммерческой организации, занимающейся наполнением одного из мобильных приложений. 35-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на общую сумму более 120 тысяч рублей.Стражи порядка установили, что во время работы рекламным менеджером подозреваемая неоднократно получала денежные средства от своих клиентов в качестве оплаты рекламного места в мобильном приложении, однако на счет компании эти деньги не перечисляла, тратив их по своему усмотрению. После увольнения из фирмы уже бывшая сотрудница несколько месяцев продолжала получать деньги от своих клиентов за размещение несуществующей рекламы. От преступных действий недобросовестного менеджера пострадали пять рекламодателей и ее работодатель. Как выяснили полицейские, под предлогом осуществления трудовой деятельности злоумышленница похитила ноутбук, принадлежащий фирме, в которой она работала.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УКРФ «Мошенничество» Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.