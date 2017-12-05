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5 декабря 2017, 17:17



Кто лучше знает свою будущую профессию? В Норильске определили победителя профориентационного конкурса для школьников и студентов

Основная цель Конкурса – содействие повышению престижа технических специальностей, востребованных в Компании «Норильский никель», поддержка творческого потенциала молодежи в рамках профессионального определения. В рамках отборочного этапа конкурса претенденты на участие представили в оргкомитет эссе «Я будущий инженер!», в котором обосновали выбор своей будущей специальности. По итогам рассмотрения эссе определились участники практического этапа – 56 школьников, представляющих 28 образовательных учреждений. Их и разделили на шесть команд, в которые также вошли и студенты профильных для Компании специальностей и направлений (металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование, информационные системы и технологии). Сборные команды приступили к практическому этапу конкурса в конце сентября. Под руководством преподавателей команды работали над инженерно-техническими заданиями на основных кафедрах НГИИ в соответствии с выбранной специальностью. Темы заданий 2017 года: Буровзрывной способ – основной способ добычи полезных ископаемых (РМПИ); Подбор реагентов для разрушения настыли (МЦМ); Исследование надёжности технологических машин и оборудования (ТМиО); Спортивно-развлекательный комплекс «Арена». Мифы и реальность (СиТ); Голос сети (ИСиТ); Энергия будущего (ЭиА). Кроме того, в рамках практического этапа состоялись экскурсии в подразделения ЗФ: Талнахскую обогатительную фабрику, Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова, Контрольно-аналитическое управление. Итоги практического этапа подвели 2 ноября в актовом зале НГИИ. Команды участников выступили с защитой своих инженерных проектов, над которыми работали более месяца. В финале конкурса состязались все шесть команд. Каждая из них представила творческое выступление о своей профессии и кафедре НГИИ, которая готовит специалистов соответствующих специальностей. Жюри отметило высокий уровень подготовки всех выступлений. По итогам всех этапов конкурса победила команда кафедры «Строительство и теплогазоводоснабжение». Кроме того, каждая команда получила приз в номинации: Надежность – «Механики» (Технологические машины и оборудование) Развитие - «Secret service» (Информационные системы и технологии) Эффективность – «Высокая энергия» (Электроэнергетика и автоматика) Ответственность - «Повелители огня и металла (Металлургия цветных металлов) Профессионализм - «Монолит» (Строительство и теплогазоводоснабжение) Сотрудничество - «Рекогносцировка» (Разработка месторождений полезных ископаемых) Кураторы команд, преподаватели НГИИ и профориентаторы школ, были отмечены благодарственными письмами и ценными подарками от ЗФ «Норникеля».

Просмотров:71 Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» проводится с 2009 года. Учредитель конкурса – Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ЗФ). Организаторы конкурса – Управление корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска и ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» (далее – НГИИ).Основная цель Конкурса – содействие повышению престижа технических специальностей, востребованных в Компании «Норильский никель», поддержка творческого потенциала молодежи в рамках профессионального определения.В рамках отборочного этапа конкурса претенденты на участие представили в оргкомитет эссе «Я будущий инженер!», в котором обосновали выбор своей будущей специальности. По итогам рассмотрения эссе определились участники практического этапа – 56 школьников, представляющих 28 образовательных учреждений. Их и разделили на шесть команд, в которые также вошли и студенты профильных для Компании специальностей и направлений (металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование, информационные системы и технологии).Сборные команды приступили к практическому этапу конкурса в конце сентября.Под руководством преподавателей команды работали над инженерно-техническими заданиями на основных кафедрах НГИИ в соответствии с выбранной специальностью. Темы заданий 2017 года: Буровзрывной способ – основной способ добычи полезных ископаемых (РМПИ); Подбор реагентов для разрушения настыли (МЦМ); Исследование надёжности технологических машин и оборудования (ТМиО); Спортивно-развлекательный комплекс «Арена». Мифы и реальность (СиТ); Голос сети (ИСиТ); Энергия будущего (ЭиА).Кроме того, в рамках практического этапа состоялись экскурсии в подразделения ЗФ: Талнахскую обогатительную фабрику, Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова, Контрольно-аналитическое управление.Итоги практического этапа подвели 2 ноября в актовом зале НГИИ. Команды участников выступили с защитой своих инженерных проектов, над которыми работали более месяца.В финале конкурса состязались все шесть команд. Каждая из них представила творческое выступление о своей профессии и кафедре НГИИ, которая готовит специалистов соответствующих специальностей. Жюри отметило высокий уровень подготовки всех выступлений. По итогам всех этапов конкурса победила команда кафедры «Строительство и теплогазоводоснабжение». Кроме того, каждая команда получила приз в номинации:Надежность – «Механики» (Технологические машины и оборудование)Развитие - «Secret service» (Информационные системы и технологии)Эффективность – «Высокая энергия» (Электроэнергетика и автоматика)Ответственность - «Повелители огня и металла (Металлургия цветных металлов)Профессионализм - «Монолит» (Строительство и теплогазоводоснабжение)Сотрудничество - «Рекогносцировка» (Разработка месторождений полезных ископаемых)Кураторы команд, преподаватели НГИИ и профориентаторы школ, были отмечены благодарственными письмами и ценными подарками от ЗФ «Норникеля».