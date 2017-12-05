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5 декабря 2017, 18:24



За жестокость нужно платить! В Норильске меняют подрядную организацию по отлову бездомных животных

О текущей ситуации, связанной с отловом безнадзорных животных, на общегородской планерке рассказала Елена Фёдорова, и.о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Норильска. Напомним, на 2017 год были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Центрального района и Кайеркана с ИП Версяцкасом. Цена контрактов составила соответственно 2,3 млн и 890 тыс рублей. Этот же предприниматель работал на территории города и в 2016 году. По словам, представителя горхоза, тогда его деятельность не вызывала нареканий. Однако в текущем году на ИП Версяцкас заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными и в ноябре контракт с этим подрядчиком был расторгнут. Одновременно муниципалитет разместил заявку на определение подрядчика, который будет заниматься отловом безнадзорных животных в 2018 году. 4 декабря состоялись торги, в которых приняли участие две организации ООО «Бытовик» и региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка». В итоге, торги выиграл ООО «Бытовик» и на 2018 год с ним будет заключен контракт на сумму более четырех мил рублей. Как было отмечено, у «Бытовика» все необходимое для отлова и содержания животных имеется, поскольку этим видом деятельности фирма занимается на территории с 2002 года.

Просмотров:67 Отловом безнадзорных животных в 2018 году займется подрядная организация ООО «Бытовик». На будущий год муниципалитет заключит с подрядчиком контракт на сумму более четырех миллионов рублей.О текущей ситуации, связанной с отловом безнадзорных животных, на общегородской планерке рассказала Елена Фёдорова, и.о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Норильска.Напомним, на 2017 год были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Центрального района и Кайеркана с ИП Версяцкасом. Цена контрактов составила соответственно 2,3 млн и 890 тыс рублей. Этот же предприниматель работал на территории города и в 2016 году. По словам, представителя горхоза, тогда его деятельность не вызывала нареканий. Однако в текущем году на ИП Версяцкас заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными и в ноябре контракт с этим подрядчиком был расторгнут.Одновременно муниципалитет разместил заявку на определение подрядчика, который будет заниматься отловом безнадзорных животных в 2018 году. 4 декабря состоялись торги, в которых приняли участие две организации ООО «Бытовик» и региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка». В итоге, торги выиграл ООО «Бытовик» и на 2018 год с ним будет заключен контракт на сумму более четырех мил рублей.Как было отмечено, у «Бытовика» все необходимое для отлова и содержания животных имеется, поскольку этим видом деятельности фирма занимается на территории с 2002 года.