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6 декабря 2017, 10:54



«Рассыпуха» для любителей музыки. Сегодня в Норильском колледже искусств в честь своего 50-летия открывается фестиваль исполнителей на народных инструментах.



Просмотров:161 «Рассыпуха» - это традиционный фестиваль. В этом году «народники» посвящают его полувековому юбилею родного колледжа. Сегодня в 19 часов в концерте выпускников, преподавателей и студентов колледжа примут участие оркестр народных инструментов НКИ, ансамбль ТДШИ «Коллаж», ансамбль русских народных инструментов НДШИ, ансамбль «Бис-квартет». А на сольный концерт 9 декабря прилетит знаменитый баянист Виктор Романько - народный артист России, лауреат многих конкурсов, профессор Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского. Этот заключительный концерт фестиваля «Рассыпуха» начнется в 18 часов в городском Концертном зале на ул. Богдана Хмельницкого, 17а.