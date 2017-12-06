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6 декабря 2017, 11:17



В эти минуты одиннадцатиклассники Норильска пишут первый экзамен по русскому языку.

Для написания сочинения отводится около четырех часов. Среди критериев оценки: объём итогового сочинения и самостоятельность написания – это два основных требования. Кроме того, сочинения должны отвечать таким критериям, как соответствие теме, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения. Сначала работы школьников оценят их учителя, а 12 декабря сочинения в отсканированном виде отправят в край. Те, школьники, которые не получат зачёт, смогут переписать сочинение в дополнительные дни – 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Просмотров:175 Первый экзамен - итоговое сочинение, которое является допуском к итоговой государственной аттестации. Его сегодня сдадут одиннадцатиклассники по всей стране. На выбор дается несколько тем: «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Сочинение оценивается по системе «зачет» или «незачет» – критерии разработал Роспотребнадзор.Для написания сочинения отводится около четырех часов. Среди критериев оценки: объём итогового сочинения и самостоятельность написания – это два основных требования. Кроме того, сочинения должны отвечать таким критериям, как соответствие теме, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения.Сначала работы школьников оценят их учителя, а 12 декабря сочинения в отсканированном виде отправят в край. Те, школьники, которые не получат зачёт, смогут переписать сочинение в дополнительные дни – 7 февраля и 16 мая 2018 года.