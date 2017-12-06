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6 декабря 2017, 12:10



«Норникель» взял серебро в «Турнире четырех». Соревнования по хоккею прошли 2 и 3 декабря в Ледовом дворце «Рассвет» г. Красноярска.

Каждая команда провела по две игры в день. В финале за 3-4-е место боролись «Полюс» и «Полиметалл», за 1-2-е - «Норникель» и «Енисейская губерния». По итогам места распределились следующим образом: 1-е место – «Енисейская губерния», 2-е место – «Норникель», 3-е место – «Полюс», 4-е место – «Полиметалл». Победителям были вручены памятные кубки, дипломы и медали.

Просмотров:154 Организаторами турнира выступили руководство компаний «Норникель», «Полюс», «Полиметалл» и администрации Красноярского края, команды которых и приняли участие в турнире.Каждая команда провела по две игры в день. В финале за 3-4-е место боролись «Полюс» и «Полиметалл», за 1-2-е - «Норникель» и «Енисейская губерния».По итогам места распределились следующим образом:1-е место – «Енисейская губерния», 2-е место – «Норникель», 3-е место – «Полюс», 4-е место – «Полиметалл».Победителям были вручены памятные кубки, дипломы и медали.