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6 декабря 2017, 12:57



Заслуженные награды вручили руководителям муниципальных учреждений Норильска.

Дипломов I степени удостоены управление социальной политики администрации города Норильска, детский сад № 36 «Полянка». Служба спасения и Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» получили дипломы II степени, детский сад № 45 «Улыбка», Централизованная библиотечная система и спортивный комплекс «Талнах» награждены дипломами III степени.

Просмотров:164 Наградила победителей краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.Дипломов I степени удостоены управление социальной политики администрации города Норильска, детский сад № 36 «Полянка». Служба спасения и Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» получили дипломы II степени, детский сад № 45 «Улыбка», Централизованная библиотечная система и спортивный комплекс «Талнах» награждены дипломами III степени.