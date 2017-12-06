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6 декабря 2017, 13:13



Развитие Арктики обсудили участники Госкомиссии в Санкт-Петербурге. С докладом выступила вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.

В ходе заседания вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных выступила с докладом о мерах по стимулированию инвестиционной активности предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в Арктике. В своем докладе Безденежных предложила разработать дорожную карту в части поддержки инвестиционных проектов в Арктической зоне. «Мы все понимаем, что Арктика должна прирастать природными богатствами. Но если большие предприятия не будут вкладываться в Арктической зоне, то никакой малый бизнес ее не поднимет. Большие инвесторы не придут, если не будут созданы комфортные условия. Мы платим налоги и согласны нести дополнительную социальную ответственность. Но мы бы хотели видеть соответствующее отношение к себе других субъектов этой деятельности - министерств, ведомств, местных органов власти. Потому что любой проект в Арктической зоне важен не только для нас, он важен для людей, - заявила Безденежных. - Освоение Арктики - это не просто заселение её трудоспособным населением либо «выкачивание» минерально-сырьевых ресурсов. Это, прежде всего, выстраивание системы взаимоотношений, при которых любому бизнесу будет интересно сюда приходить. Такие вопросы мы и обсуждали сегодня». После заседания она отметила: «Мы говорили о частных инвестициях социально ответственного бизнеса. Для нас это очень важно. Любая территория, на которой мы работаем - это территория, за которую мы ответственны».

Просмотров:175 Заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики состоялось накануне в рамках VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Возглавил работу Госкомиссии вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Участие в заседании приняли представители заинтересованных министерств и ведомств, представители бизнеса, которые работают в Арктической зоне, сообщает НИА-Красноярск.В ходе заседания вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных выступила с докладом о мерах по стимулированию инвестиционной активности предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в Арктике.В своем докладе Безденежных предложила разработать дорожную карту в части поддержки инвестиционных проектов в Арктической зоне. «Мы все понимаем, что Арктика должна прирастать природными богатствами. Но если большие предприятия не будут вкладываться в Арктической зоне, то никакой малый бизнес ее не поднимет. Большие инвесторы не придут, если не будут созданы комфортные условия. Мы платим налоги и согласны нести дополнительную социальную ответственность. Но мы бы хотели видеть соответствующее отношение к себе других субъектов этой деятельности - министерств, ведомств, местных органов власти. Потому что любой проект в Арктической зоне важен не только для нас, он важен для людей, - заявила Безденежных. - Освоение Арктики - это не просто заселение её трудоспособным населением либо «выкачивание» минерально-сырьевых ресурсов. Это, прежде всего, выстраивание системы взаимоотношений, при которых любому бизнесу будет интересно сюда приходить. Такие вопросы мы и обсуждали сегодня».После заседания она отметила: «Мы говорили о частных инвестициях социально ответственного бизнеса. Для нас это очень важно. Любая территория, на которой мы работаем - это территория, за которую мы ответственны».