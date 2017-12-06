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6 декабря 2017, 13:28



На стендах только лучшие. В Международный день художника норильчанам представят выставку коллекций работ норильских и таймырских художников.

Для профессиональных художников участие в выставке – возможность показать свое творчество широкой публике в выставочном музейном пространстве. Это так называемый «отчетный» формат, предъявление того, что создано и еще не демонстрировалось. Стать автором выставки престижно - в экспозицию войдут только избранные выставкомом произведения. Напомним, прием заявок на участие в региональной художественной выставке от норильских и таймырских художников управление по делам культуры и искусства администрации Норильска совместно с Музейно-выставочным комплексом «Музей Норильск» объявили в ноябре. За короткие сроки на участие в выставке было подано 95 работ от 43 авторов. К участию в коллективной экспозиции выставочным комитетом отобраны самые интересные работы, созданные на территории за последние годы. Тема работ свободная. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция». Выставка будет работать до 12 января 2018 года.

Просмотров:201 Выставка откроется 8 декабря в 18 часов в художественной галерее МВК «Музей Норильска» (Талнахская, 78) в рамках выставки «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края». В экспозиции представлены работы норильских и таймырских художников, прошедшие конкурсный отбор.Для профессиональных художников участие в выставке – возможность показать свое творчество широкой публике в выставочном музейном пространстве. Это так называемый «отчетный» формат, предъявление того, что создано и еще не демонстрировалось. Стать автором выставки престижно - в экспозицию войдут только избранные выставкомом произведения.Напомним, прием заявок на участие в региональной художественной выставке от норильских и таймырских художников управление по делам культуры и искусства администрации Норильска совместно с Музейно-выставочным комплексом «Музей Норильск» объявили в ноябре.За короткие сроки на участие в выставке было подано 95 работ от 43 авторов. К участию в коллективной экспозиции выставочным комитетом отобраны самые интересные работы, созданные на территории за последние годы. Тема работ свободная. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».Выставка будет работать до 12 января 2018 года.