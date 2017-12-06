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6 декабря 2017, 14:47



Лучшим экипажем Енисейского пароходства «Норникеля» за летнюю навигацию признана команда теплохода «РТ-694».

По результатам конкурса первое место занял экипаж теплохода «РТ-694», капитан-механик Евгений Патюков, второе место разделили экипажи теплоходов «Аскиз» и «Кисловодск» под командованием капитанов-механиков Сергея Кузьмичева и Юрия Тронина соответственно. На третьем месте также две команды: теплохода «ТН-661» с капитаном-механиком Олегом Стереховым во главе и нефтеналивной баржи «БРН-804» под управлением шкипера Абдулкадира Алеева. Экипажам вручили ценные подарки и денежные премии в соответствии с призовым местом. Конкурс «Лучший экипаж» является ежегодным и проводится в целях повышения престижа профессий речного флота, а также поддержки стремления к повышению квалификации и конкурентоспособности работников АО «ЕРП», дисциплины и безопасности судовождения.

Просмотров:138 Победитель определился по результатам корпоративного смотра-конкурса. Для организации и проведения конкурса в ЕРП была создана специальная комиссия из профессионалов различных подразделений пароходства. Таким образом, жюри смогло проанализировать все стороны работы экипажей, начиная от порядка на судне и заканчивая соблюдением требований охраны труда и безопасности судовождения, сообщает пресс-служба пароходства.По результатам конкурса первое место занял экипаж теплохода «РТ-694», капитан-механик Евгений Патюков, второе место разделили экипажи теплоходов «Аскиз» и «Кисловодск» под командованием капитанов-механиков Сергея Кузьмичева и Юрия Тронина соответственно. На третьем месте также две команды: теплохода «ТН-661» с капитаном-механиком Олегом Стереховым во главе и нефтеналивной баржи «БРН-804» под управлением шкипера Абдулкадира Алеева.Экипажам вручили ценные подарки и денежные премии в соответствии с призовым местом.Конкурс «Лучший экипаж» является ежегодным и проводится в целях повышения престижа профессий речного флота, а также поддержки стремления к повышению квалификации и конкурентоспособности работников АО «ЕРП», дисциплины и безопасности судовождения.