|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:21 В этот раз сроки не сорвут. В Норильске на строительстве перинатального центра полным ходом идут работы по внешней и внутренней отделке
19:18 Норильской школе №8 присвоят имя летчика-космонавта Германа Титова. Этот вопрос сегодня обсуждали депутаты горсовета на заседании комиссии по социальной политике
18:16 Игрушки-зверушки и сладкий набор. Новогодние подарки для маленьких норильчан приготовили муниципалитет и «Норникель»
17:14 Новый год не за горами! Глава Норильска Ринат Ахметчин проинспектировал ход строительства снежных городков в Центральном районе города.
16:44 Предстоит большая работа. Глава Норильска Ринат Ахметчин обозначил фронт своей работы в рамках Ассоциации северных городов.
16:34 Более одного миллиона рублей ущерба за некачественные товары и услуги выплатили потребителям коммерсанты Норильска. В УПРиУ подвели итоги работы за месяц.
16:17 Норильские музыканты стали лауреатами международного фестиваля-конкурса ударных инструментов.
16:04 Житель Норильска предстанет перед судом за кражу более 360 тысяч рублей.
15:54 «Фанфикшн» принес успех. Юная норильчанка стала победительницей краевого конкурса творчества «Книжная радуга».
15:28 В норильской городской больнице меняются номера телефонов.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх