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6 декабря 2017, 15:21



Добавили 186 рублей. В Красноярском крае установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год.

Принятие данного закона позволит отделению Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю устанавливать федеральную социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает установленной в нашем регионе величины прожиточного минимума пенсионера. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера достигает либо превышает прожиточный минимум – федеральная социальная доплата будет приостановлена. Напомним, общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), компенсации льгот на ЖКХ и других мер социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения. В настоящее время в Красноярском крае федеральную социальную доплату получают 77 730 пенсионеров. Величина прожиточного минимума в нашем регионе в 2017 году составляет 8540 рублей.

Просмотров:164 Ежемесячный доход пенсионера в Красноярском крае должен составлять не менее 8726 рублей. В таком размере установлена величина прожиточного минимума для пенсионеров в нашем регионе. Норма прописана Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1147 «О внесении изменения в статью 1 Закона края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае», сообщили в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю.Принятие данного закона позволит отделению Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю устанавливать федеральную социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает установленной в нашем регионе величины прожиточного минимума пенсионера.Если общая сумма материального обеспечения пенсионера достигает либо превышает прожиточный минимум – федеральная социальная доплата будет приостановлена.Напомним, общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), компенсации льгот на ЖКХ и других мер социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения.В настоящее время в Красноярском крае федеральную социальную доплату получают 77 730 пенсионеров. Величина прожиточного минимума в нашем регионе в 2017 году составляет 8540 рублей.