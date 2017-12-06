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6 декабря 2017, 15:54



«Фанфикшн» принес успех. Юная норильчанка стала победительницей краевого конкурса творчества «Книжная радуга».

"С таким жанром, как фанфикшн (любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений), ребята познакомились совсем недавно, – рассказала руководительница клуба «АргО» Наталья Кох. - Результат конкурса стал очень приятным сюрпризом. Радуюсь, наверное, больше, чем сама Маша!». Краевой конкурс творчества «Книжная радуга» проводился Красноярской краевой детской библиотекой в целях развития творческих способностей детей и подростков через чтение художественной литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству. На конкурс поступило 506 работ из 46 муниципальных образований Красноярского края. В трех творческих номинациях было определено всего 18 призеров и победителей.

Просмотров:145 Маша Кропачева, воспитанница клуба детского литературного творчества «АргО», работающего в Талнахской городской библиотеке, вошла в число призеров. Ее «фанфикшн» на рассказ Александра Куприна «Жулька и Барбос» признан одним из лучших в номинации «Допиши свою историю»."С таким жанром, как фанфикшн (любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений), ребята познакомились совсем недавно, – рассказала руководительница клуба «АргО» Наталья Кох. - Результат конкурса стал очень приятным сюрпризом. Радуюсь, наверное, больше, чем сама Маша!».Краевой конкурс творчества «Книжная радуга» проводился Красноярской краевой детской библиотекой в целях развития творческих способностей детей и подростков через чтение художественной литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству. На конкурс поступило 506 работ из 46 муниципальных образований Красноярского края. В трех творческих номинациях было определено всего 18 призеров и победителей.