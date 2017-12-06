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6 декабря 2017, 16:04



Житель Норильска предстанет перед судом за кражу более 360 тысяч рублей.

Под подозрение сотрудников полиции попал 49-летний местный житель, с которым заявитель несколькими днями ранее распивал спиртное в одной компании. Стражи порядка установили, что в день совместного времяпрепровождения находившийся с потерпевшим злоумышленник использовал его карту для приобретения продуктов и алкогольных напитков, однако хозяину не отдал. По окончании застолья заявитель отправился домой и этим же вечером был госпитализирован в медучреждение. В это время злоумышленник, похитив банковскую карту пенсионера и зная пин-код к ней, на протяжении нескольких дней рассчитывался ею за покупки и обналичивал деньги, причинив последнему ущерб на сумму более 360 тысяч рублей. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мужчина был задержан и дал признательные показания. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:153 В августе текущего года в полицию обратился мужчина пенсионного возраста, обнаруживший хищение денежных средств со своей банковской карты.Под подозрение сотрудников полиции попал 49-летний местный житель, с которым заявитель несколькими днями ранее распивал спиртное в одной компании.Стражи порядка установили, что в день совместного времяпрепровождения находившийся с потерпевшим злоумышленник использовал его карту для приобретения продуктов и алкогольных напитков, однако хозяину не отдал. По окончании застолья заявитель отправился домой и этим же вечером был госпитализирован в медучреждение. В это время злоумышленник, похитив банковскую карту пенсионера и зная пин-код к ней, на протяжении нескольких дней рассчитывался ею за покупки и обналичивал деньги, причинив последнему ущерб на сумму более 360 тысяч рублей.В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мужчина был задержан и дал признательные показания.По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.