Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 декабря 2017, 16:17



Норильские музыканты стали лауреатами международного фестиваля-конкурса ударных инструментов.

Участие в фестивале-конкурсе приняли более 300 человек из 40 регионов России и шести зарубежных стран. Состязания проходили в пяти возрастных категориях и 12 номинациях. Барабанное шоу Fling Shot и шоу-дефиле BrassBanda из Кайеркана заняли призовые места в своих номинациях. Все победители конкурса приняли участие в заключительном гала-концерте 3 декабря в концертном зале Jagger club.

Просмотров:137 IV Международный фестиваль-конкурс ударных инструментов, маршевых и духовых оркестров «Ударная волна - 2017" прошел в Санкт-Петербурге с 27 ноября по 3 декабря. Главная его цель – приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам современной музыки, которая является индикатором поведения и мировоззрения молодежи.Участие в фестивале-конкурсе приняли более 300 человек из 40 регионов России и шести зарубежных стран. Состязания проходили в пяти возрастных категориях и 12 номинациях.Барабанное шоу Fling Shot и шоу-дефиле BrassBanda из Кайеркана заняли призовые места в своих номинациях.Все победители конкурса приняли участие в заключительном гала-концерте 3 декабря в концертном зале Jagger club.