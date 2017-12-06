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6 декабря 2017, 16:34

Более одного миллиона рублей ущерба за некачественные товары и услуги выплатили потребителям коммерсанты Норильска. В УПРиУ подвели итоги работы за месяц.


150 граждан обратились в ноябре в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей. Больше всего обращений зарегистрировано в Центральном районе – 70; в Талнахе и Кайеркане - 42 и 38 соответственно.
Чаще всего люди жаловались на услуги торговли - 80 обращений, на бытовые услуги – 16, на услуги транспорта – 12 обращений.
По поступившим обращениям специалисты управления дали 98 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 47 претензий и пяти проектов исковых заявлений в суд.
В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на некачественные непродовольственные товары.
По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 1 079 112 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 830 380 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 248 732 руб.

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