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6 декабря 2017, 16:44



Предстоит большая работа. Глава Норильска Ринат Ахметчин обозначил фронт своей работы в рамках Ассоциации северных городов.

«Это было организационное собрание, на котором подвели итоги и провели переизбрание. Прежний мэр Норильска Олег Курилов занимал пост вице-президента ассоциации. Поскольку он сложил свои полномочия и как глава города, и как и вице-президент ассоциации, на его место был переизбран я. Это, конечно же, накладывает на меня серьезную ответственность: в частности, именно на президента и вице-президентов возлагаются организационные и документальные вопросы по работе ассоциации. Так что предстоит большая работа», - отметил Ринат Ахтетчин. Как ранее сообщали «Норильские новости», Союз городов Заполярья и Крайнего Севера был учрежден в 1992 году советами и администрациями 14 северных городов. Сейчас в ассоциацию входят 49 городов и районов, в том числе десять сибирских. Основные цели ассоциации, участвующей в законотворческой деятельности, — стабилизация экономики Заполярья и социального положения северян, а также сохранение природы, коренных народов, культуры и традиционных ремесел. Возглавляет союз член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Кроме Рината Ахметчина вице-президентами также назначены мэр Якутска Айсен Николаев, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Просмотров:177 Напомним, Ринат Ахметчин избран вице-президентом Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера». Недавно глава Норильска посетил организационное собрание ассоциации и по возвращении кратко поделился его итогами.«Это было организационное собрание, на котором подвели итоги и провели переизбрание. Прежний мэр Норильска Олег Курилов занимал пост вице-президента ассоциации. Поскольку он сложил свои полномочия и как глава города, и как и вице-президент ассоциации, на его место был переизбран я. Это, конечно же, накладывает на меня серьезную ответственность: в частности, именно на президента и вице-президентов возлагаются организационные и документальные вопросы по работе ассоциации. Так что предстоит большая работа», - отметил Ринат Ахтетчин.Как ранее сообщали «Норильские новости», Союз городов Заполярья и Крайнего Севера был учрежден в 1992 году советами и администрациями 14 северных городов. Сейчас в ассоциацию входят 49 городов и районов, в том числе десять сибирских. Основные цели ассоциации, участвующей в законотворческой деятельности, — стабилизация экономики Заполярья и социального положения северян, а также сохранение природы, коренных народов, культуры и традиционных ремесел.Возглавляет союз член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Кроме Рината Ахметчина вице-президентами также назначены мэр Якутска Айсен Николаев, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.