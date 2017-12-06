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6 декабря 2017, 17:14



Новый год не за горами! Глава Норильска Ринат Ахметчин проинспектировал ход строительства снежных городков в Центральном районе города.

Выполняет работы норильская компания ООО «Таймыр Строй». Это опытная фирма, в прошлом году строительством снежного городка занимались они же. Изготовлением ледяных фигур для украшения городка занимается красноярская подрядная организация «ТермоЛиК». Уже выполнено 95% от запланированного объема. Сейчас в основном снежном городке заняты 15 человек. Идет строительство горок и снежных фигур. Собрана половина праздничной елки, ветки второй половины будут закреплены на каркасе в ближайшее время. Сама 20-метровая ель, прежде украшавшая Театральную площадь, устанавливается на высоком ледяном постаменте. Ринат Ахметчин, осмотрев ход работ в городке, отметил, что делать городок на новом месте всегда труднее, но он не сомневается в том, что подрядчики справятся с поставленной задачей. «В связи с реструктуризацией набережной озера Долгое и обустройством тут парка было принято решение о переносе сюда снежного городка. Сроки сорвать мы не должны: 16 декабря, как и обещали, запустимся. Подрядчики выбраны опытные, все уже занимались прежде созданием городков. В этом году впервые будет привезен фейерверк, запустим со стороны озера Долгое: лучшим местом для обзора станет центр снежного городка», - подчеркнул глава города. О том, что еще будет построено в новогодних городках и какие сюрпризы ждут горожан в праздник открытия, подробно расскажем в завтрашнем выпуске газеты «Заполярная правда».

Просмотров:153 Торжественное открытие новогодних городков намечено на 16 декабря. В этом году в Центральном районе их будет два – на площадке у озера Долгое и у драмтеатра. Сейчас на обоих объектах вовсю кипит работа. Строители обещают к сроку успеть.Выполняет работы норильская компания ООО «Таймыр Строй». Это опытная фирма, в прошлом году строительством снежного городка занимались они же. Изготовлением ледяных фигур для украшения городка занимается красноярская подрядная организация «ТермоЛиК». Уже выполнено 95% от запланированного объема.Сейчас в основном снежном городке заняты 15 человек. Идет строительство горок и снежных фигур. Собрана половина праздничной елки, ветки второй половины будут закреплены на каркасе в ближайшее время. Сама 20-метровая ель, прежде украшавшая Театральную площадь, устанавливается на высоком ледяном постаменте.Ринат Ахметчин, осмотрев ход работ в городке, отметил, что делать городок на новом месте всегда труднее, но он не сомневается в том, что подрядчики справятся с поставленной задачей.«В связи с реструктуризацией набережной озера Долгое и обустройством тут парка было принято решение о переносе сюда снежного городка. Сроки сорвать мы не должны: 16 декабря, как и обещали, запустимся. Подрядчики выбраны опытные, все уже занимались прежде созданием городков. В этом году впервые будет привезен фейерверк, запустим со стороны озера Долгое: лучшим местом для обзора станет центр снежного городка», - подчеркнул глава города.О том, что еще будет построено в новогодних городках и какие сюрпризы ждут горожан в праздник открытия, подробно расскажем в завтрашнем выпуске газеты «Заполярная правда».