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6 декабря 2017, 18:16



Игрушки-зверушки и сладкий набор. Новогодние подарки для маленьких норильчан приготовили муниципалитет и «Норникель»

В этом году подарок представляет собой сумку для пикника в которую поместился небольшой брелок-подвеска в виде символа года забавного щенка, поздравительная открытка-календарь и 700 граммов конфет от ведущих российских кондитерских фабрик. Поставщик подарков - кондитерский холдинг «Королевский» с которым администрация сотрудничает уже несколько лет. Еще более 43 тысяч новогодних подарков приготовил «Норникель» для маленьких норильчан в возрасте до 15 лет включительно. Предназначены подарки для детей работников Заполярного филиала и РОКС компании, в том числе и 2 092 набора пойдут на благотворительность – их получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В состав подарочного набора входят небольшая корпоративная поздравительная новогодняя открытка, конфеты (700 грамм) от ведущих кондитерских фабрик страны, мягкая игрушка в виде оленя, сшитая из качественных и безопасных материалов, а также книга «Новогодние украшения из бумаги» в мягком переплете. Как отметили в Заполярном филиале, с помощью этой уникальной книжки можно легко и быстро сделать разнообразные гирлянды, звезды, шары и игрушки для украшения дома. Под обложкой, кроме четкой пошаговой инструкции с сотней заготовок и выкроек для украшений на Новый год и Рождество, которые помогут правильно изготовить поделки, еще и набор бумаги. Новогодние подарки уже начали выдавать и бюджетникам, и работникам «Норникеля».

Просмотров:162 По бюджетной линии в город было доставлено 16 600 подарков на сумму более 16 миллионов рублей. Каждый подарок обошелся муниципалитету в 1000 рублей. Новогодние презенты достанутся детворе в возрасте до 14 лет, чьи родители работают в бюджетных организациях всех уровней, а также детям отдельных категорий населения (дети-сироты, опекаемые, воспитанники интерната и так далее). Не останутся без даров и дети безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости.В этом году подарок представляет собой сумку для пикника в которую поместился небольшой брелок-подвеска в виде символа года забавного щенка, поздравительная открытка-календарь и 700 граммов конфет от ведущих российских кондитерских фабрик.Поставщик подарков - кондитерский холдинг «Королевский» с которым администрация сотрудничает уже несколько лет.Еще более 43 тысяч новогодних подарков приготовил «Норникель» для маленьких норильчан в возрасте до 15 лет включительно. Предназначены подарки для детей работников Заполярного филиала и РОКС компании, в том числе и 2 092 набора пойдут на благотворительность – их получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.В состав подарочного набора входят небольшая корпоративная поздравительная новогодняя открытка, конфеты (700 грамм) от ведущих кондитерских фабрик страны, мягкая игрушка в виде оленя, сшитая из качественных и безопасных материалов, а также книга «Новогодние украшения из бумаги» в мягком переплете. Как отметили в Заполярном филиале, с помощью этой уникальной книжки можно легко и быстро сделать разнообразные гирлянды, звезды, шары и игрушки для украшения дома. Под обложкой, кроме четкой пошаговой инструкции с сотней заготовок и выкроек для украшений на Новый год и Рождество, которые помогут правильно изготовить поделки, еще и набор бумаги.Новогодние подарки уже начали выдавать и бюджетникам, и работникам «Норникеля».