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6 декабря 2017, 19:18



Норильской школе №8 присвоят имя летчика-космонавта Германа Титова. Этот вопрос сегодня обсуждали депутаты горсовета на заседании комиссии по социальной политике

Так же не вызвал вопросов и пункт повестки о присвоении средней школе № 8, недавно отметившей свой 55-летний юбилей, имени советского летчика-космонавта Германа Титова. Он стал самым молодым космонавтом в истории страны и первым совершил длительный космический полет (более суток). Имя легендарного космонавта было выбрано не случайно, школа давно сотрудничает с космонавтами и имеет свой музей авиации и космонавтики, которому исполнилось уже 40 лет. Один из вопросов касался внесения изменений в меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств городского бюджета. Так изменения коснулись организации экскурсий и поездок на природу. В частности, экскурсии по Норильску и в Дудинку для репрессированных граждан решили заменить на поездки к Мемориальному комплексу в память о погибших политзаключенных на озере Лама. Так же депутаты одобрили включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет (дети, которые находятся на попечении государственных учреждений) в категорию граждан, имеющих право на бесплатную установку автономных дымовых извещателей в выделенном им жилье. Все предложения об изменениях в нормативно-правовых документах, которые были вынесены на обсуждение постоянной комиссии по социальной политики были одобрены и приняты единогласно. Утвердить их должны на очередной сессии

Просмотров:121 В ходе заседания депутаты одобрили награждение четырех горожан почетными грамотами городского совета. Среди них оказался и фоторедактор газеты «Заполярная правда» Владимир Макушкин.Так же не вызвал вопросов и пункт повестки о присвоении средней школе № 8, недавно отметившей свой 55-летний юбилей, имени советского летчика-космонавта Германа Титова. Он стал самым молодым космонавтом в истории страны и первым совершил длительный космический полет (более суток). Имя легендарного космонавта было выбрано не случайно, школа давно сотрудничает с космонавтами и имеет свой музей авиации и космонавтики, которому исполнилось уже 40 лет.Один из вопросов касался внесения изменений в меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств городского бюджета. Так изменения коснулись организации экскурсий и поездок на природу. В частности, экскурсии по Норильску и в Дудинку для репрессированных граждан решили заменить на поездки к Мемориальному комплексу в память о погибших политзаключенных на озере Лама.Так же депутаты одобрили включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет (дети, которые находятся на попечении государственных учреждений) в категорию граждан, имеющих право на бесплатную установку автономных дымовых извещателей в выделенном им жилье.Все предложения об изменениях в нормативно-правовых документах, которые были вынесены на обсуждение постоянной комиссии по социальной политики были одобрены и приняты единогласно. Утвердить их должны на очередной сессии