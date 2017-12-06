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6 декабря 2017, 19:21



В этот раз сроки не сорвут. В Норильске на строительстве перинатального центра полным ходом идут работы по внешней и внутренней отделке

Управляющий проекта строительства перинатального центра компании-подрядчика «ООО «Медкон» Денис Недосеков доложил градоначальнику, что сейчас на объекте трудится 362 сотрудника, из них рабочих – 323, инженерно-технических специалистов – 39. Работы по возведению бетонного каркаса основного здания были завершены в ноябре, отметил Недосеков. Осталось - крыльцо и пандусы. Также завершены работы по устройству тепловых сетей и водоснабжения. Причем тепловая магистраль уже запущена. Почти завершен монтаж окон – осталось установить пять оконных блоков. Кровля выполнена на 94 процента. Надземный переход в оганерскую больницу готов на 56 процентов. Со второго этажа по шестой включительно ведется монтаж гипсокартонной обшивки. Уже отштукатурено 12 570 квадратных метров стен и потолков – почти половина. На прошлой неделе начались малярные работы. В середине ноября в полном объеме были получены отопительные приборы. Сегодня сомнений в том, что перинатальный центр будет сдан в срок, нет, доложили строители главе города. Напомним, на совместном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края 30 ноября был озвучен новый срок сдачи объекта – до августа 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию обозначен подрядчиком в разговоре с главой города как сентябрь 2018-го.

Просмотров:143 Сегодня Глава города Ринат Ахметчин провел выездное совещание по ходу строительства перинатального центра.Управляющий проекта строительства перинатального центра компании-подрядчика «ООО «Медкон» Денис Недосеков доложил градоначальнику, что сейчас на объекте трудится 362 сотрудника, из них рабочих – 323, инженерно-технических специалистов – 39.Работы по возведению бетонного каркаса основного здания были завершены в ноябре, отметил Недосеков. Осталось - крыльцо и пандусы. Также завершены работы по устройству тепловых сетей и водоснабжения. Причем тепловая магистраль уже запущена. Почти завершен монтаж окон – осталось установить пять оконных блоков. Кровля выполнена на 94 процента. Надземный переход в оганерскую больницу готов на 56 процентов.Со второго этажа по шестой включительно ведется монтаж гипсокартонной обшивки. Уже отштукатурено 12 570 квадратных метров стен и потолков – почти половина. На прошлой неделе начались малярные работы. В середине ноября в полном объеме были получены отопительные приборы. Сегодня сомнений в том, что перинатальный центр будет сдан в срок, нет, доложили строители главе города.Напомним, на совместном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края 30 ноября был озвучен новый срок сдачи объекта – до августа 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию обозначен подрядчиком в разговоре с главой города как сентябрь 2018-го.