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7 декабря 2017, 10:53



Сенатор Андрей Клишас прибыл сегодня в Норильск с рабочим визитом.

Завтра, 8 декабря, сенатор будет работать в Дудинке, где планирует обсудить с руководством Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вопросы социально-экономического развития территории, встретиться с почётными гражданами Таймыра и посетить торжественные мероприятия в рамках Дня Таймыра и III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра», сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Просмотров:224 Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству пробудет в северных территориях Красноярского края два дня. Сегодня в Норильске сенатор проведёт ряд рабочих встреч с руководством города, посетит строительную площадку храмового комплекса в честь новомученников и исповедников Церкви Русской (р-н ул. Мира, 6) и обсудит с городским активом проект федерального закона о развитии Арктической зоны России. Помимо этого, Андрей Клишас проведёт приём граждан по личным вопросам.Завтра, 8 декабря, сенатор будет работать в Дудинке, где планирует обсудить с руководством Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вопросы социально-экономического развития территории, встретиться с почётными гражданами Таймыра и посетить торжественные мероприятия в рамках Дня Таймыра и III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра», сообщает пресс-служба администрации Норильска.