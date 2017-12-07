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7 декабря 2017, 11:00



Норильские полицейские продолжают разыскивать 17-летнего подростка. Михаил Исаев ушел из дома 23 ноября и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 173-176 см, телосложение спортивное, волосы русые короткие, глаза серо-голубые. Был одет: куртка тряпичная бело-серого цвета длиною до бедра, джинсы темно-синего цвета, кофта черная с рисунком белого цвета в виде футбольных мячей. Для розыска подростка создана специальная группа сотрудников полиции, ориентированы наружные наряды, общественность. Стражи порядка проверяют родственников, знакомых и друзей молодого человека. Полицейскими установлено, что ранее подросток уже уходил из дома, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Исаева, с просьбой обратиться в отделы полиции или по телефонам: 47-24-26, 47-24-01 либо 02.

Просмотров:213 Напомним, о пропаже молодого человека заявила его бабушка. Женщина пояснила, что 23 ноября подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.Приметы: на вид 17-18 лет, рост 173-176 см, телосложение спортивное, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.Был одет: куртка тряпичная бело-серого цвета длиною до бедра, джинсы темно-синего цвета, кофта черная с рисунком белого цвета в виде футбольных мячей.Для розыска подростка создана специальная группа сотрудников полиции, ориентированы наружные наряды, общественность. Стражи порядка проверяют родственников, знакомых и друзей молодого человека.Полицейскими установлено, что ранее подросток уже уходил из дома, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Исаева, с просьбой обратиться в отделы полиции или по телефонам: 47-24-26, 47-24-01 либо 02.