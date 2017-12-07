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7 декабря 2017, 11:29



2018 год в России объявлен Годом добровольца. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как отметили в центральном штабе ОНФ, сегодня 18% граждан Российской Федерации занимаются добровольчеством. «Сегодня волонтеры есть в медицине, в событийной сфере, в сфере строительства и так далее. В связи с этим проведение в 2018 году Года добровольца даст дополнительный импульс развитию этого движения в нашей стране. В следующем году волонтерам будет уделено особое внимание, они это заслужили», - говорится в сообщении. Представители ОНФ уверены, что в ближайшее время в России появятся новые инициативы по поддержке добровольчества. «Нужно подумать над тем, какие стимулы нужны для развития волонтерства и что пока мешает этому движению. Думаю, что на это будет сделан упор в 2018 году в законотворческой сфере. Работа будет вестись по всем фронтам. Уверен, что ОНФ будет одним из лидеров этого направления работы, потому что под крылом Народного фронта объединилось немало волонтерских организаций», - отметил представитель центрального штаба ОНФ, руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

Просмотров:239 С предложением провести Год гражданской активности и волонтерства в 2018 году к главе государства обращались представители Народного фронта. В частности, такое предложение в ходе пленарного заседания «Форума действий. Регионы» ОНФ в Йошкар-Оле озвучил член центрального штаба Народного фронта, директор cамарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев, сообщает пресс-служба ОНФ.Как отметили в центральном штабе ОНФ, сегодня 18% граждан Российской Федерации занимаются добровольчеством. «Сегодня волонтеры есть в медицине, в событийной сфере, в сфере строительства и так далее. В связи с этим проведение в 2018 году Года добровольца даст дополнительный импульс развитию этого движения в нашей стране. В следующем году волонтерам будет уделено особое внимание, они это заслужили», - говорится в сообщении.Представители ОНФ уверены, что в ближайшее время в России появятся новые инициативы по поддержке добровольчества. «Нужно подумать над тем, какие стимулы нужны для развития волонтерства и что пока мешает этому движению. Думаю, что на это будет сделан упор в 2018 году в законотворческой сфере. Работа будет вестись по всем фронтам. Уверен, что ОНФ будет одним из лидеров этого направления работы, потому что под крылом Народного фронта объединилось немало волонтерских организаций», - отметил представитель центрального штаба ОНФ, руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.