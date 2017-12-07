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7 декабря 2017, 11:36



Сегодня Красноярскому краю исполнилось 83 года.

С торжественным событием жителей региона поздравили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. «7 декабря мы по традиции вспоминаем славную историю Красноярья, великие дела и свершения земляков. Мы отдаём должное всем, кто своим трудом и талантом проложил дорогу в будущее, кто сегодня продолжает лучшие традиции нашего народа. Сама природа отвела Красноярскому краю роль великого труженика, воспитала здесь особую породу людей — сильных духом, энергичных, предприимчивых, смелых, умеющих добиваться цели. Именно они согрели необъятные северные просторы, превратили щедрые богатства сибирской земли в народное достояние, построили уютный и надёжный дом для многих поколений. Красноярский край каждому жителю даёт возможность реализовать себя, достичь больших профессиональных и личных высот. Наши земляки добиваются серьёзных успехов во всех сферах жизни — в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и спорте. Поистине красноярцам подвластны самые трудные задачи. Наш край — один из самых перспективных регионов России. Сегодня перед нами стоят такие масштабные цели, как проведение Всемирной зимней Универсиады 2019 года, реализация новых инвестиционных проектов, достижение нового качества жизни. Убеждены, мощный социально-экономический потенциал края и трудолюбие сибиряков помогут осуществить все намеченные планы. Дорогие красноярцы! Мы искренне желаем каждому из вас веры в свои силы, оптимизма, крепкого здоровья и семейного благополучия», - говорится в поздравлении.

Просмотров:180 В этот день в 1934 году постановлением президиума ВЦИК был образован Красноярский край с центром в г. Красноярске, состоящий из 31 района. В новообразованный регион вошли Хакасская национальная область, Эвенкийский и Таймырский национальные округа, сообщает НИА-Красноярск.С торжественным событием жителей региона поздравили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.«7 декабря мы по традиции вспоминаем славную историю Красноярья, великие дела и свершения земляков. Мы отдаём должное всем, кто своим трудом и талантом проложил дорогу в будущее, кто сегодня продолжает лучшие традиции нашего народа.Сама природа отвела Красноярскому краю роль великого труженика, воспитала здесь особую породу людей — сильных духом, энергичных, предприимчивых, смелых, умеющих добиваться цели. Именно они согрели необъятные северные просторы, превратили щедрые богатства сибирской земли в народное достояние, построили уютный и надёжный дом для многих поколений.Красноярский край каждому жителю даёт возможность реализовать себя, достичь больших профессиональных и личных высот. Наши земляки добиваются серьёзных успехов во всех сферах жизни — в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и спорте. Поистине красноярцам подвластны самые трудные задачи.Наш край — один из самых перспективных регионов России. Сегодня перед нами стоят такие масштабные цели, как проведение Всемирной зимней Универсиады 2019 года, реализация новых инвестиционных проектов, достижение нового качества жизни. Убеждены, мощный социально-экономический потенциал края и трудолюбие сибиряков помогут осуществить все намеченные планы.Дорогие красноярцы! Мы искренне желаем каждому из вас веры в свои силы, оптимизма, крепкого здоровья и семейного благополучия», - говорится в поздравлении.