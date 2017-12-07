Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 декабря 2017, 12:05



Очередное ЧП на ВОЛС? В Норильске снова пропал высокоскоростной интернет.

В настоящее время задействован спутниковый канал. Операторы связи имеют возможность его использования при отключении основного. В связи с тем, что наивысший приоритет в мобильной связи имеет голосовое общение, возможны перебои с передачей данных. В настоящий момент волоконно-оптическая линия связи действует в опытном режиме, запущенном в сентябре 2017 года. Отладка сервисов будет продолжаться до конца второго квартала 2018 года, когда состоится перевод в промышленную эксплуатацию.

Просмотров:1323 По информации оператора ВОЛС ООО «Единство» вчера 06 декабря 2017 года в 15.03 (время московское) произошло повреждение оптоволоконного кабеля на участке Ванкор-Сидоровск. В настоящее время аварийная бригада компании «Единство» направляется к месту предполагаемого повреждения оптоволоконного кабеля. Маршрут следования осложняется чрезвычайными погодными условиями (буран, высокая скорость ветра, плохое состояние зимника). По регламенту аварийных работ связь должна быть восстановлена в течение 72 часов.В настоящее время задействован спутниковый канал. Операторы связи имеют возможность его использования при отключении основного. В связи с тем, что наивысший приоритет в мобильной связи имеет голосовое общение, возможны перебои с передачей данных.В настоящий момент волоконно-оптическая линия связи действует в опытном режиме, запущенном в сентябре 2017 года. Отладка сервисов будет продолжаться до конца второго квартала 2018 года, когда состоится перевод в промышленную эксплуатацию.