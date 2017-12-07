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7 декабря 2017, 12:27



Норильчане, вылетающие в Ростов, будут приземляться в новом аэропорту. Сегодня новый а/п «Платов» примет первый пассажирский рейс.

Сегодня же состоится процедура перевода рейсов из старого аэропорта в новый. С 11.00 мск начнется обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту «Платов». Договоры о переводе из аэропорта Ростова-на-Дону в новый аэропорт «Платов» подписаны со всеми 40 авиакомпаниями, сообщил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. Согласно расписанию, в четверг, 7 декабря, начиная с 11.00 мск ожидается 22 рейса на прилет в аэропорт «Платов" (15 из Москвы, 2 рейса и Санкт-Петербурга, а также по одному рейсу из Тель-Авива, Симферополя, Тбилиси, Норильска, Еревана) и 19 рейсов на вылет из аэропорта. Сертификат по авиационной безопасности аэропорту «Платов», выданый Росавиацией 1 декабря, подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования, технических средств защиты требованиям законодательства в области транспортной безопасности. Расположен «Плотов» в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах от станицы Грушевская. Проектная пропускная способность пассажирского терминала составляет восемь миллионов человек в год. Общий объем финансирования проекта — 47 миллиардов рублей. Старый аэропорт Ростова-на-Дону и действующий аэродром в черте города должны быть закрыты с 1 марта 2018 года.

Просмотров:220 Первый пассажирский рейс приземлится в новом аэропорту «Платов» в Аксайском районе Ростовской области. Им станет рейс из Москвы, сообщает АЭИ Прайм.Сегодня же состоится процедура перевода рейсов из старого аэропорта в новый. С 11.00 мск начнется обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту «Платов». Договоры о переводе из аэропорта Ростова-на-Дону в новый аэропорт «Платов» подписаны со всеми 40 авиакомпаниями, сообщил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.Согласно расписанию, в четверг, 7 декабря, начиная с 11.00 мск ожидается 22 рейса на прилет в аэропорт «Платов" (15 из Москвы, 2 рейса и Санкт-Петербурга, а также по одному рейсу из Тель-Авива, Симферополя, Тбилиси, Норильска, Еревана) и 19 рейсов на вылет из аэропорта.Сертификат по авиационной безопасности аэропорту «Платов», выданый Росавиацией 1 декабря, подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования, технических средств защиты требованиям законодательства в области транспортной безопасности.Расположен «Плотов» в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах от станицы Грушевская. Проектная пропускная способность пассажирского терминала составляет восемь миллионов человек в год. Общий объем финансирования проекта — 47 миллиардов рублей.Старый аэропорт Ростова-на-Дону и действующий аэродром в черте города должны быть закрыты с 1 марта 2018 года.