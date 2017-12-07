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7 декабря 2017, 13:10



Почти 450 млн рублей из городской казны направят в Норильске на капитальный ремонт общего имущества жилых домов в следующем году.

Общий объём финансирования на эти цели составит 444,3 млн рублей на проведение следующих видов работ: - ремонт и окраска фасадов зданий (ул. Б. Хмельницкого, 15, – восстановление и ремонт разрушенных элементов сталинки; ул. Таймырская, 12, и ул. Шахтерская, 4, – утепление стен фасадов) – 57,5 млн руб.; - замена межэтажных, цокольных и чердачных перекрытий в 17 квартирах – 12,7 млн руб.; - ремонт мягких и металлических кровель 22 жилых домов – 101,3 млн руб.; - ремонт несущих конструкций «0» цикла (Молодёжный пр-д, 25) – 8 млн руб. (основной объём данного вида работ финансируется из средств краевого бюджета); - проектные работы (замена систем пожарной сигнализации и дымоудаления в девятиэтажных и двенадцатиэтажных домах) – 1,8 млн руб.; - восстановление аварийных участков стен 43 жилых домов (холодильные блоки) – 24,7 млн руб.; - ремонт систем тепло- и водоснабжения в 10 многоквартирных домах – 52,1 млн руб. (в том числе 5 домах из региональной программы капремонтов в связи с тем, что сметная стоимость работ превышает предельную стоимость, исходя из минимального размера взносов собственников); - замена 61 лифта в жилых домах – 136,5 млн руб. (ещё 48 лифтов будет заменено за счёт средств региональной программы); - установка пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения в 61 жилом доме (район Кайеркан) – 49,9 млн руб. Это лишь та часть работ, которые планируется выполнить в многоквартирных домах в 2018 году за счет средств их местного бюджета, отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска Евгений Войник. По его словам, будут и другие работы, финансирование на которые придет из края.

Просмотров:187 Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты Норильского горсовета рассмотрели и одобрили проект сводного титульного списка на проведение работ в рамках мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества» муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ, повышение энергетической эффективности».Общий объём финансирования на эти цели составит 444,3 млн рублей на проведение следующих видов работ:- ремонт и окраска фасадов зданий (ул. Б. Хмельницкого, 15, – восстановление и ремонт разрушенных элементов сталинки; ул. Таймырская, 12, и ул. Шахтерская, 4, – утепление стен фасадов) – 57,5 млн руб.;- замена межэтажных, цокольных и чердачных перекрытий в 17 квартирах – 12,7 млн руб.;- ремонт мягких и металлических кровель 22 жилых домов – 101,3 млн руб.;- ремонт несущих конструкций «0» цикла (Молодёжный пр-д, 25) – 8 млн руб. (основной объём данного вида работ финансируется из средств краевого бюджета);- проектные работы (замена систем пожарной сигнализации и дымоудаления в девятиэтажных и двенадцатиэтажных домах) – 1,8 млн руб.;- восстановление аварийных участков стен 43 жилых домов (холодильные блоки) – 24,7 млн руб.;- ремонт систем тепло- и водоснабжения в 10 многоквартирных домах – 52,1 млн руб. (в том числе 5 домах из региональной программы капремонтов в связи с тем, что сметная стоимость работ превышает предельную стоимость, исходя из минимального размера взносов собственников);- замена 61 лифта в жилых домах – 136,5 млн руб. (ещё 48 лифтов будет заменено за счёт средств региональной программы);- установка пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения в 61 жилом доме (район Кайеркан) – 49,9 млн руб.Это лишь та часть работ, которые планируется выполнить в многоквартирных домах в 2018 году за счет средств их местного бюджета, отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска Евгений Войник. По его словам, будут и другие работы, финансирование на которые придет из края.