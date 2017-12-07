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7 декабря 2017, 13:20



Названы причины срыва сроков. Счетная палата Красноярского края проверила использование средств, направленных на строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске.

На строительство двух перинатальных центров на условиях софинансирования краевого бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования края предусмотрено 5,4 млрд рублей (2,1 млрд рублей - Ачинский, 3,3 млрд рублей - Норильский). В своем докладе аудитор Светлана Алдашова отметила, что строительство перинатальных центров в городах Ачинске и Норильске регламентировано федеральными документами - правительственной программой и приоритетным проектом, которые направлены на создание в стране эффективной системы оказания медицинской помощи детям и развитие специализированных технологий в этой области. Отчет Счетной палаты Красноярского края о результатах контрольного мероприятия контрольного мероприятия «Проверка использования средств на строительство объектов «Перинатальный центр в г. Норильске и «Перинатальный центр в г. Ачинске» был рассмотрен на совместном заседании комитета по охране здоровья и социальной политике и комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания края. По результатам контрольного мероприятия сформулирован ряд предложений правительству края и министерству строительства и ЖКХ края. Отчет Счетной палаты края направлен в правоохранительные органы, сообщает агентство.

Просмотров:214 В ходе проверки выявлены недостатки системы управления, которые повлияли на темпы выполнения работ. Так, на стадии проектирования ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» не были учтены недостатки применения типовых проектов, что привело к срыву сроков строительства и удорожанию стоимости объектов на 5%. В Норильске это оказалось более актуально, поскольку типовой проект не учитывал особенности заполярного города. Кроме этого, генеральный подрядчик норильского перинатального центра - АО «Инженерный центр «ЕЭС» - не смог вовремя выполнить взятые на себя обязательства, в результате чего в отношении компании была введена процедура внешнего управления, сообщает НИА-Красноярск.На строительство двух перинатальных центров на условиях софинансирования краевого бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования края предусмотрено 5,4 млрд рублей (2,1 млрд рублей - Ачинский, 3,3 млрд рублей - Норильский).В своем докладе аудитор Светлана Алдашова отметила, что строительство перинатальных центров в городах Ачинске и Норильске регламентировано федеральными документами - правительственной программой и приоритетным проектом, которые направлены на создание в стране эффективной системы оказания медицинской помощи детям и развитие специализированных технологий в этой области.Отчет Счетной палаты Красноярского края о результатах контрольного мероприятия контрольного мероприятия «Проверка использования средств на строительство объектов «Перинатальный центр в г. Норильске и «Перинатальный центр в г. Ачинске» был рассмотрен на совместном заседании комитета по охране здоровья и социальной политике и комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания края.По результатам контрольного мероприятия сформулирован ряд предложений правительству края и министерству строительства и ЖКХ края. Отчет Счетной палаты края направлен в правоохранительные органы, сообщает агентство.