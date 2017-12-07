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7 декабря 2017, 14:04



За состоянием фундаментов норильских зданий планируют наблюдать с помощью метода стоячих волн.

В Норильске уникальную методику инженерной сейсмологии презентовали на рабочей встрече под председательством спикера норильского горсовета Александра Пестрякова. В обсуждении актуальных для северных территорий вопросов сохранения зданий приняли участие представители наук ЕГС РАН, Сибирского центра экспертизы и оценки соответствия, Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Норильского городского Совета депутатов. По словам разработчиков, в настоящее время все сейсмостанции, находящиеся в России, объединены в эту систему. В Западной Сибири таких станций 50, и метод стоячих волн успешно применяется в наблюдении за зданиями и сооружениями в Новосибирске, Кузбассе и других городах: «Поскольку система автоматизированная, практически полностью исключается так называемый человеческий фактор - при оснащении зданий специальными датчиками мы получаем карту, на которой чётко видно, где и какие проблемы уже есть, и строители оперативно разрабатывают комплекс мероприятий по устранению деформаций. Своего рода рентген, который покажет все «болячки» любого строения», - отметил директор Алтае-Саянского ЕГС РАН. Создать центр по мониторингу устойчивости и сохранности зданий планируется на базе Норильского государственного индустриального института, который совместно со специалистами ЕГС РАН и Сибирского центра экспертизы и оценки соответствия полтора года проводит подготовительную работу для внедрения метода стоячих волн на территории: «У нас есть кафедра строительства, и мы планируем внедрять полученные результаты исследований в образовательный процесс, готовить тех профессионалов, которые будут готовы работать в этой системе мониторинга. На выходе эти специалисты смогут качественно обслуживать все виды зданий, которые будут оборудованы этими датчиками, и профессионально обрабатывать полученную информацию. Сегодня весь необходимы потенциал для этого есть», - подчеркнул и. о. ректора Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров. По предварительным подсчетам внедрение системы мониторинга за зданиями по методике стоячих волн сопоставимо с текущими расходами на наблюдение за состоянием фундаментов строений классическими способами. Однако, по мнению муниципалитета, применяемые сегодня в Норильске методы не позволяют работать «на опережение» и предотвращать деформацию несущих конструкций жилых домов и других объектов. Кроме того, уникальную методику, разработанную новосибирскими учёными, можно применять также в строящихся объектах и в объектах, выведенных из эксплуатации – для принятия решения о возможности реконструкции «законсервированных» строений. «Внедрение единой системы мониторинга за зданиями в Норильске позволит нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы сможем прогнозировать дальнейшую судьбу строений, опираясь на объективные данные, а не на визуальные наблюдения, когда мы начинаем принимать меры по «спасению» домов и сооружений после появления трещин. Во-вторых, мы получим технические паспорта на каждое здание. В-третьих, сможем принять решение о необходимости демонтажа уже расселённых жилых домов либо, наоборот, о возможности их дальнейшей эксплуатации после реконструкции. В ближайшее время специалисты просчитают всю «экономику» проекта и, я думаю, что уже в следующем году мы начнём апробировать данный метод в Норильске. Начнём, скорее всего, со зданий, признанных аварийными, по которым еще не принято решение о сносе или реконструкции», - резюмировал итоги встречи председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.

Просмотров:187 Наблюдение за устойчивостью и сохранностью зданий с помощью метода стоячих волн – ноу-хау, разработанное специалистами Единой геофизической службы Российской Академии (ЕГС РАН), в настоящее время успешно используется в Западной Сибири. Данная методика представляет собой практически полностью автоматизированный процесс наблюдения за зданием – от состояния грунтов до несущих конструкций. Специальные датчики в режиме реального времени передают сигналы о текущем техническом состоянии строения и позволяют оперативно принимать меры для недопущения развития деформаций.В Норильске уникальную методику инженерной сейсмологии презентовали на рабочей встрече под председательством спикера норильского горсовета Александра Пестрякова. В обсуждении актуальных для северных территорий вопросов сохранения зданий приняли участие представители наук ЕГС РАН, Сибирского центра экспертизы и оценки соответствия, Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Норильского городского Совета депутатов.По словам разработчиков, в настоящее время все сейсмостанции, находящиеся в России, объединены в эту систему. В Западной Сибири таких станций 50, и метод стоячих волн успешно применяется в наблюдении за зданиями и сооружениями в Новосибирске, Кузбассе и других городах: «Поскольку система автоматизированная, практически полностью исключается так называемый человеческий фактор - при оснащении зданий специальными датчиками мы получаем карту, на которой чётко видно, где и какие проблемы уже есть, и строители оперативно разрабатывают комплекс мероприятий по устранению деформаций. Своего рода рентген, который покажет все «болячки» любого строения», - отметил директор Алтае-Саянского ЕГС РАН.Создать центр по мониторингу устойчивости и сохранности зданий планируется на базе Норильского государственного индустриального института, который совместно со специалистами ЕГС РАН и Сибирского центра экспертизы и оценки соответствия полтора года проводит подготовительную работу для внедрения метода стоячих волн на территории: «У нас есть кафедра строительства, и мы планируем внедрять полученные результаты исследований в образовательный процесс, готовить тех профессионалов, которые будут готовы работать в этой системе мониторинга. На выходе эти специалисты смогут качественно обслуживать все виды зданий, которые будут оборудованы этими датчиками, и профессионально обрабатывать полученную информацию. Сегодня весь необходимы потенциал для этого есть», - подчеркнул и. о. ректора Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров.По предварительным подсчетам внедрение системы мониторинга за зданиями по методике стоячих волн сопоставимо с текущими расходами на наблюдение за состоянием фундаментов строений классическими способами. Однако, по мнению муниципалитета, применяемые сегодня в Норильске методы не позволяют работать «на опережение» и предотвращать деформацию несущих конструкций жилых домов и других объектов. Кроме того, уникальную методику, разработанную новосибирскими учёными, можно применять также в строящихся объектах и в объектах, выведенных из эксплуатации – для принятия решения о возможности реконструкции «законсервированных» строений.«Внедрение единой системы мониторинга за зданиями в Норильске позволит нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы сможем прогнозировать дальнейшую судьбу строений, опираясь на объективные данные, а не на визуальные наблюдения, когда мы начинаем принимать меры по «спасению» домов и сооружений после появления трещин. Во-вторых, мы получим технические паспорта на каждое здание. В-третьих, сможем принять решение о необходимости демонтажа уже расселённых жилых домов либо, наоборот, о возможности их дальнейшей эксплуатации после реконструкции. В ближайшее время специалисты просчитают всю «экономику» проекта и, я думаю, что уже в следующем году мы начнём апробировать данный метод в Норильске. Начнём, скорее всего, со зданий, признанных аварийными, по которым еще не принято решение о сносе или реконструкции», - резюмировал итоги встречи председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.