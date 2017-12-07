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7 декабря 2017, 15:37



Самая северная пасека может появиться на плато Путорана. Норильские исследователи и краеведы задумались о «мёде насущном».

Станислав отметил, что идею он печерпнул, изучая историю нашего северного края. Оказывается, до революции в северных районах Енисея (район современной Игарки) трудился норвежский предприниматель Йонас Лид, который разводил здесь скот, выращивал лён и даже получал мёд. Ну, если тогда можно было, то почему-бы не попробовать и сейчас? К изучению вопроса в клубе исследователей подошли основательно – общались с пасечниками, с учеными. Один из них, сотрудник Норильского НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, подтвердил, что разведение пчел в наших широтах вполне возможно. В условиях хорошего лета на плато можно собрать уникальный «разноярусный» мед. Плато Путорана включает в себя различные природные ландшафты: от лесотундры до арктической пустыни. Период цветения начинается в конце мая в предгорье и заканчивается концом августа в горах. За это время пчелы должны успеть собрать хотя бы килограмм мёда, считает Станислав Стрючков. Но до этого ещё далеко. Сначала нужно найти деньги на проект. В КИТе решили подать заявку на участие в грантовой программе «Мир новых возможностей», которая активно поддерживает различные начинания на Таймыре. «За написание проекта берется член клуба Никита Кравцов, - рассказывает Станислав Стрючков, - он, как и я, загорелся идеей. В этом году мы опоздали с подачей заявки на грант, но в 2018 обязательно попытаем счастья». Кстати, мёд в Норильске уже получали, правда, не на открытом воздухе. В одном из киножурналов перед показом фильма в кинотеатре Станислав увидел наш госпромхоз «Таймырский». «Тогда во всю в городе процветали теплицы, в них выращивали овощи и цветы. А для опыления в теплицу ставили ульи с пчелами. Задачей насекомых было опыление, но к концу лета в ульях и медок был. Но то был тепличный медок как пробочный продукт, а хочется настоящего, северного», - поделился Станислав Стрючков. По мнению исследователя, меда того будет немного, но это будет самый северный в мире мед, примерно с 70 градусов северной широты. Конечно, у него будет высокая себестоимость, но главное - создать прецедент. Возможно и последователи появятся.

Просмотров:184 Несколько ульев с пчелами могут появиться у одного из озер подальше от города в 2019 году. Об этом «Норильским новостям» рассказал руководитель Клуба исследователей Таймыра (КИТ) Станислав Стрючков.Станислав отметил, что идею он печерпнул, изучая историю нашего северного края. Оказывается, до революции в северных районах Енисея (район современной Игарки) трудился норвежский предприниматель Йонас Лид, который разводил здесь скот, выращивал лён и даже получал мёд. Ну, если тогда можно было, то почему-бы не попробовать и сейчас?К изучению вопроса в клубе исследователей подошли основательно – общались с пасечниками, с учеными. Один из них, сотрудник Норильского НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, подтвердил, что разведение пчел в наших широтах вполне возможно.В условиях хорошего лета на плато можно собрать уникальный «разноярусный» мед. Плато Путорана включает в себя различные природные ландшафты: от лесотундры до арктической пустыни. Период цветения начинается в конце мая в предгорье и заканчивается концом августа в горах. За это время пчелы должны успеть собрать хотя бы килограмм мёда, считает Станислав Стрючков.Но до этого ещё далеко. Сначала нужно найти деньги на проект. В КИТе решили подать заявку на участие в грантовой программе «Мир новых возможностей», которая активно поддерживает различные начинания на Таймыре.«За написание проекта берется член клуба Никита Кравцов, - рассказывает Станислав Стрючков, - он, как и я, загорелся идеей. В этом году мы опоздали с подачей заявки на грант, но в 2018 обязательно попытаем счастья».Кстати, мёд в Норильске уже получали, правда, не на открытом воздухе. В одном из киножурналов перед показом фильма в кинотеатре Станислав увидел наш госпромхоз «Таймырский».«Тогда во всю в городе процветали теплицы, в них выращивали овощи и цветы. А для опыления в теплицу ставили ульи с пчелами. Задачей насекомых было опыление, но к концу лета в ульях и медок был. Но то был тепличный медок как пробочный продукт, а хочется настоящего, северного», - поделился Станислав Стрючков.По мнению исследователя, меда того будет немного, но это будет самый северный в мире мед, примерно с 70 градусов северной широты. Конечно, у него будет высокая себестоимость, но главное - создать прецедент. Возможно и последователи появятся.