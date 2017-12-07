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7 декабря 2017, 16:24

«Норникель» предлагает разработать «дорожную карту» стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике. Компания выступила официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее».


Делегация «Норникеля» приняла участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», проходившего в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Норникеля".
Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления Елена Безденежных выступила на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики с докладом о развитии инвестиционных проектов горно-металлургической отрасти в Арктической зоне. Она отметила, что в период с 2017 по 2020 г. капитальные вложения «Норникеля» составят свыше 550 млрд руб., из них более 470 млрд руб. — инвестиции в реализацию проектов в российской Арктике.
Помимо модернизации собственного производства, компания ведет масштабную программу обновления инфраструктуры. До 2020 г. планируется замена шести выбывающих энергоблоков суммарной мощностью 550 МВт, 30 км ЛЭП, 111 км газораспределительных сетей. В 2018 г. будет завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск», продолжается работа по обновлению Дудинского морского порта.
Безденежных подчеркнула, что привычные экономические модели сложно применимы к арктическим проектам из-за их высокой стоимости, длительной окупаемости и повышенных рисков. Поэтому реализовать такие проекты можно только при наличии мер государственной поддержки, а также неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил на весь срок проекта.
«По-нашему мнению, уже в ближайшее время можно было бы принять ряд точечных решений, которые повысят инвестиционную активность в Арктической зоне России. Мы предлагаем подготовить план мероприятий («дорожную карту») о совершенствовании нормативно-правовой базы по стимулированию инвестиционной деятельности в Арктике», — отметила Безденежных.
По ее словам, речь может идти о стимулировании геологоразведочных работ, применении повышающих амортизационных коэффициентов, связанных с деятельностью в агрессивной среде и в проектах природоохранного назначения. Существенной поддержкой бизнесу может также послужить предоставление кредитов со стороны институтов развития и реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.
О необходимости взаимодействия с государством говорилось и в ходе сессии «Построение эффективной архитектуры безопасности в Арктике». «Норникель» имеет уникальный практический опыт обеспечения комплексной защиты 197 объектов, расположенных в арктических регионах. Для обеспечения безопасности критически важных объектов внедряются самые современные инженерно-технические системы и методы обеспечения безопасности: ситуационные центры, группы быстрого реагирования, мониторинг поверхности с применением беспилотных летательных аппаратов и т. д.», — отмечает вице-президент компании, руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов.
По итогам выступления Игоря Измоденова, начальника отдела мониторинга департамента корпоративной безопасности, предложения «Норникеля» по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности войдут в итоговую резолюцию форума, которая будет разослана в федеральные органы власти.
Значимым событием на форуме стало подписание трехстороннего соглашения между «Норникелем», ФГУП «Атомфлот» и «Совфрахтом». Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество трех сторон в Арктической зоне и прилегающих к ней территориях. Его цели: обеспечение максимально эффективной коммерческой загрузки имеющихся мощностей, выработка методологических подходов и подготовка типовых логистических решений для сложных транспортных проектов и их практическая реализация. «Мы приветствуем дальнейшее развитие арктического флота и инфраструктуры. Совместными усилиями мы можем сделать Северный морской путь совершеннее, а значит, привлекательнее для пользователей», — сказал директор департамента логистики «Норникеля» Михаил Жучков, подписавший соглашение от имени компании.

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