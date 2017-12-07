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7 декабря 2017, 17:32



Горняки план перевыполнили. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.

Обогатители переработали объем сырья в пределах плана, а по выдаче меди в концентрате отработали с перевыполнением. Никелевые концентраты произведены близко к плановым показателям. Медный завод не первый месяц работал с перевыполнением всех своих показателей. В частности, по производству металлов платиновой группы уже в октябре металлургический цех выполнил годовой план и в ноябре отработал на 139%. НМЗ переработку концентратов в гидрометаллургии и производство никеля в файнштейне не выполнил. Связано это с внеплановой остановкой оборудования плавильного цеха № 1 28 ноября, когда из-за штормовых порывов ветра произошло повреждение надкровельной части шахты пароудаления первой технологической линии, что привело к выходу из строя элементов ленточных конвейеров. В целом это происшествие не оказало влияния на устойчивость здания. 1 декабря в работу частично было запущено оборудование, которое участвует в производстве файнштейна. Сейчас ведутся восстановительные работы. Стоит отметить, что по переработке концентратов в ГМП (гидрометаллургическое производство) годовой план завод выполнил уже в ноябре. Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители отработали как всегда хорошо и в срок, - рассказал Владислав Стешенко. Говоря о ремонтах и снижении производственных показателей, руководитель производственного управления Заполярного филиала сообщил, что 4 ноября проходили регламентные работы по реверсированию вентиляционной струи на «Октябрьском», «Таймырском», «Комсомольском» и «Маяке». Такие работы осуществляются дважды в год. Кроме того, на «Таймырском» продолжается реконструкция СС-3 (Север), которая закончится в следующем году. Также не первый месяц идут работы по ремонту оборудования на «Октябрьском» по СС-2 (Юг). По обогатительным фабрикам: с 1 по 5 ноября снижали переработку по вкрапленной цепочке на НОФ - проводили эксперимент по обогащению руды шахты рудника «Заполярный». По медистой цепочке в прошлом месяце провели двухсменную остановку оборудования, во время которой ремонтировали основную дробилку – КРД-4. На ТОФ 27 ноября был десятичасовой простой – ремонтировался ленточный конвейер № 59 новой мельницы самоизмельчения (МПСИ). Также фабрика простояла смену 29 ноября на переврезках с целью вывода новой шаровой мельницы (МШ-2) для проведения пятисуточного ремонта. В ноябре на НМЗ ремонтировали сгуститель № 5, ремонт которого должны закончить в конце декабря, - добавил руководитель производственного управления Заполярного филиала.

Просмотров:157 Горнорудные предприятия Заполярного филиала отработали суммарно с перевыполнением плана, сообщил на брифинге Владислав Стешенко, руководитель производственного управления Заполярного филиала «Норникеля». Небольшой минус по добыче руды показал Рудник «Маяк», связано это с частыми зависаниями руды в рудоспуске. Тем не менее уже в первой декаде декабря «Маяк» выполнит свой годовой план.Обогатители переработали объем сырья в пределах плана, а по выдаче меди в концентрате отработали с перевыполнением. Никелевые концентраты произведены близко к плановым показателям.Медный завод не первый месяц работал с перевыполнением всех своих показателей. В частности, по производству металлов платиновой группы уже в октябре металлургический цех выполнил годовой план и в ноябре отработал на 139%.НМЗ переработку концентратов в гидрометаллургии и производство никеля в файнштейне не выполнил. Связано это с внеплановой остановкой оборудования плавильного цеха № 1 28 ноября, когда из-за штормовых порывов ветра произошло повреждение надкровельной части шахты пароудаления первой технологической линии, что привело к выходу из строя элементов ленточных конвейеров. В целом это происшествие не оказало влияния на устойчивость здания. 1 декабря в работу частично было запущено оборудование, которое участвует в производстве файнштейна. Сейчас ведутся восстановительные работы. Стоит отметить, что по переработке концентратов в ГМП (гидрометаллургическое производство) годовой план завод выполнил уже в ноябре.Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители отработали как всегда хорошо и в срок, - рассказал Владислав Стешенко.Говоря о ремонтах и снижении производственных показателей, руководитель производственного управления Заполярного филиала сообщил, что 4 ноября проходили регламентные работы по реверсированию вентиляционной струи на «Октябрьском», «Таймырском», «Комсомольском» и «Маяке». Такие работы осуществляются дважды в год. Кроме того, на «Таймырском» продолжается реконструкция СС-3 (Север), которая закончится в следующем году. Также не первый месяц идут работы по ремонту оборудования на «Октябрьском» по СС-2 (Юг).По обогатительным фабрикам: с 1 по 5 ноября снижали переработку по вкрапленной цепочке на НОФ - проводили эксперимент по обогащению руды шахты рудника «Заполярный». По медистой цепочке в прошлом месяце провели двухсменную остановку оборудования, во время которой ремонтировали основную дробилку – КРД-4. На ТОФ 27 ноября был десятичасовой простой – ремонтировался ленточный конвейер № 59 новой мельницы самоизмельчения (МПСИ). Также фабрика простояла смену 29 ноября на переврезках с целью вывода новой шаровой мельницы (МШ-2) для проведения пятисуточного ремонта.В ноябре на НМЗ ремонтировали сгуститель № 5, ремонт которого должны закончить в конце декабря, - добавил руководитель производственного управления Заполярного филиала.