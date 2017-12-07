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7 декабря 2017, 19:04



Скоростной интернет должен вернуться в Норильск завтра к вечеру. Монтажники приступили к восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля

Как удалось выяснить «Норильским новостям», добравшись к месту порыва, монтажники установили, что порыв кабеля произошел на опорах, сами опоры не повреждены. Восстановительные работы придется выполнять на высоте, что сопрягается с определенным риском из-за сильного ветра. Тем не менее, монтажники намерены выполнить ремонт в сроки, предусмотренные регламентом аварийных работ. Связь должна быть восстановлена в течение 72 часов с момента повреждения.

Просмотров:417 Напомним, повреждение оптоволоконного кабеля произошло накануне, 6 декабря в 15.03 (время московское) произошло на участке Ванкор-Сидоровск. Об этом сегодня утром сообщил оператор ВОЛС ООО «Единство». По его же информации Аварийная бригада компании «Единство» из семи монтажников направилась к месту предполагаемого повреждения оптоволоконного кабеля на двух вездеходах. Маршрут следования осложнился чрезвычайными погодными условиями (буран, высокая скорость ветра, плохое состояние «зимника»).Как удалось выяснить «Норильским новостям», добравшись к месту порыва, монтажники установили, что порыв кабеля произошел на опорах, сами опоры не повреждены. Восстановительные работы придется выполнять на высоте, что сопрягается с определенным риском из-за сильного ветра. Тем не менее, монтажники намерены выполнить ремонт в сроки, предусмотренные регламентом аварийных работ. Связь должна быть восстановлена в течение 72 часов с момента повреждения.