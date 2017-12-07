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7 декабря 2017, 19:05



Андрей Клишас провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам

Одно обращение касалось реализации прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Норильске. По мнению северянина, обратившегося к сенатору, необходимо на законодательном уровне ввести льготную категорию «граждане из числа коренных малочисленных народов» для оказания им социальной помощи и других мер поддержки не только на территории развития традиционных видов промысла, но и на всей территории страны, в том числе в Норильске. Андрей Клишас пояснил заявителю, что в настоящее время действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ряд льгот для представителей КМНС, направленных на поддержание и развитие промысловых угодий. Распространение действия социальных гарантий, предусмотренных для КМНС, по территории всей страны противоречит изначальным целям закона. В то же время, по мнению сенатора, необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность увеличения социальных гарантий для граждан, проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях. Все вопросы, поступившие Андрею Клишасу в ходе приёма граждан по личным вопросам, будут проработаны на законодательном уровне. С заявителями проведут дополнительные консультации, а также направят письменные разъяснения по заданным вопросам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Просмотров:151 С различными вопросами в сфере здравоохранения, социального обеспечения, исполнения трудового законодательства и переселения северян на «материк» к сенатору обратились семеро норильчан.Одно обращение касалось реализации прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Норильске. По мнению северянина, обратившегося к сенатору, необходимо на законодательном уровне ввести льготную категорию «граждане из числа коренных малочисленных народов» для оказания им социальной помощи и других мер поддержки не только на территории развития традиционных видов промысла, но и на всей территории страны, в том числе в Норильске. Андрей Клишас пояснил заявителю, что в настоящее время действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ряд льгот для представителей КМНС, направленных на поддержание и развитие промысловых угодий. Распространение действия социальных гарантий, предусмотренных для КМНС, по территории всей страны противоречит изначальным целям закона. В то же время, по мнению сенатора, необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность увеличения социальных гарантий для граждан, проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях.Все вопросы, поступившие Андрею Клишасу в ходе приёма граждан по личным вопросам, будут проработаны на законодательном уровне. С заявителями проведут дополнительные консультации, а также направят письменные разъяснения по заданным вопросам, сообщили в пресс-службе администрации города.