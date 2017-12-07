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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:25 Сегодня в администрации Норильска обсуждался очередной проект федерального закона о развитии Арктической зоны России
19:05 Андрей Клишас провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам
19:04 Скоростной интернет должен вернуться в Норильск завтра к вечеру. Монтажники приступили к восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля
17:32 Горняки план перевыполнили. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
16:24 «Норникель» предлагает разработать «дорожную карту» стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике. Компания выступила официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее».
15:37 Самая северная пасека может появиться на плато Путорана. Норильские исследователи и краеведы задумались о «мёде насущном».
14:04 За состоянием фундаментов норильских зданий планируют наблюдать с помощью метода стоячих волн.
13:20 Названы причины срыва сроков. Счетная палата Красноярского края проверила использование средств, направленных на строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске.
13:10 Почти 450 млн рублей из городской казны направят в Норильске на капитальный ремонт общего имущества жилых домов в следующем году.
12:27 Норильчане, вылетающие в Ростов, будут приземляться в новом аэропорту. Сегодня новый а/п «Платов» примет первый пассажирский рейс.
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