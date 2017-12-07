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7 декабря 2017, 19:25



Сегодня в администрации Норильска обсуждался очередной проект федерального закона о развитии Арктической зоны России

Как отметил после заседания Андрей Клишас, в проекте закона не заметно никаких специальных условий ни для жителей Крайнего севера, ни для инвесторов, которые планируют работать в этой зоне – все это из закона постепенно уходит. «Главная проблема нынешнего законопроекта об Арктической зоне - мы видим его наполненным общими понятиями и декларациями, а нам нужны конкретные нормы. Время его обсуждения очень сильно затянулось, и мне, кажется, что у людей, живущих в Арктике скоро иссякнет терпение. Расчет был на то, что правительство вынесет закон на обсуждение до конца нынешнего года, а он еще даже не обсуждается в самом правительстве. Видимо, для решения этого вопроса нужна политическая воля. Но при этом мы видим, что на уровне президента в Арктике делается много – и по направлению Министерства обороны, и по направлению МЧС. Арктика - центр внимания президента. Правительство со своей стороны обязано обеспечить соответствующие экономические основы для развития арктической зоны, а именно этого до сих пор нет», - подчеркнул сенатор. Все выработанные на встрече мнения и предложения будут оформлены и переданы в Красноярск и Москву.

Просмотров:171 В заседании приняли участие группа депутатов Законодательного собрания Красноярского края, во главе со спикером Дмитрием Свиридовым, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, а также городской актив. Очередная, уже третья по счету редакция долгожданного закона об Арктической зоне категорически не устраивает жителей Красноярского края, и норильчан в частности. Основная цель – развитие Арктики – совершенно потерялась в длительных обсуждениях проектов закона.Как отметил после заседания Андрей Клишас, в проекте закона не заметно никаких специальных условий ни для жителей Крайнего севера, ни для инвесторов, которые планируют работать в этой зоне – все это из закона постепенно уходит.«Главная проблема нынешнего законопроекта об Арктической зоне - мы видим его наполненным общими понятиями и декларациями, а нам нужны конкретные нормы. Время его обсуждения очень сильно затянулось, и мне, кажется, что у людей, живущих в Арктике скоро иссякнет терпение. Расчет был на то, что правительство вынесет закон на обсуждение до конца нынешнего года, а он еще даже не обсуждается в самом правительстве. Видимо, для решения этого вопроса нужна политическая воля. Но при этом мы видим, что на уровне президента в Арктике делается много – и по направлению Министерства обороны, и по направлению МЧС. Арктика - центр внимания президента. Правительство со своей стороны обязано обеспечить соответствующие экономические основы для развития арктической зоны, а именно этого до сих пор нет», - подчеркнул сенатор.Все выработанные на встрече мнения и предложения будут оформлены и переданы в Красноярск и Москву.