Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 декабря 2017, 10:44



Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы из/в Норильск на период третьего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта - с 4 июня по 22 сентября 2018 года.

Некоторые изменения в количестве рейсов коснутся периода с 21 июня по 10 июля, когда будут проводиться работы по укладке межсезонного пандуса. В этот период (с 21 июня по 10 июля) количество частот будет сокращено – будет выполняться по одному рейсу из Норильска в Москву и Красноярск, а также по одному рейсу из Москвы и Красноярска в Норильск. При этом после получения заключения от генерального подрядчика в расписание данного периода будут добавлены дополнительные частоты рейсов, и данный период также может быть сокращен в зависимости от хода работ. Стоимость билетов, как и в 2017 году, будет фиксированной независимо от даты вылета и времени приобретения билета. Тариф на направлениях Норильск – Красноярск и Красноярск – Норильск составит 11 770 руб., на направлениях Норильск – Москва (через Новый Уренгой) и Москва – Норильск – 18 750 рублей, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Продажа билетов будет открыта единовременно на всю глубину продаж, на все рейсы в расписании на данный период. Оформить билет можно будет любым удобным способом: через сайт авиакомпании www.nordstar.ru, в любом билетном агентстве, а также через сайты по продаже авиабилетов. Перевозить пассажиров на направлениях в/из Норильска будут среднерегиональные воздушные суда Boeing 737-800, привычные для жителей Норильского промышленного района. Рейсы в Красноярск и обратно будут беспосадочными, как и рейсы из Москвы в Норильск. Рейс из Норильска в Москву будет выполняться с промежуточной посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Заправка будет производиться в оперативном режиме в максимально короткие сроки, не потребует высадки пассажиров и скажется на времени полета минимально возможным образом. При выполнении обратного рейса из Москвы в Норильск промежуточная посадка не потребуется. В этот период сохранится действие ограничений по перевозке багажа и правилам внесения изменений. Изменение фамилии в билете производиться не будет, при этом в случае необходимости можно будет изменить дату вылета, при условии наличия мест на новую дату. Норма провоза багажа, как и в 2017 году, составит 20 кг на одного пассажира и 5 кг ручной клади. Сверхнормативный багаж к перевозке приниматься не будет. Это требование продиктовано ограничениями по предельной взлетной и посадочной массе на рабочем участке взлетно-посадочной полосы и позволит выполнять большинство рейсов (кроме рейса Норильск – Москва) без промежуточной посадки.

Просмотров:244 В период третьего этапа реконструкции авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные (кроме воскресенья) рейсы из Норильска в Красноярск и в обратном направлении с частотой по два рейса в день, а также из Норильска в Москву (через Новый Уренгой) и из Москвы в Норильск (прямой беспосадочный рейс) с частотой по три рейса в день.Некоторые изменения в количестве рейсов коснутся периода с 21 июня по 10 июля, когда будут проводиться работы по укладке межсезонного пандуса. В этот период (с 21 июня по 10 июля) количество частот будет сокращено – будет выполняться по одному рейсу из Норильска в Москву и Красноярск, а также по одному рейсу из Москвы и Красноярска в Норильск. При этом после получения заключения от генерального подрядчика в расписание данного периода будут добавлены дополнительные частоты рейсов, и данный период также может быть сокращен в зависимости от хода работ.Стоимость билетов, как и в 2017 году, будет фиксированной независимо от даты вылета и времени приобретения билета. Тариф на направлениях Норильск – Красноярск и Красноярск – Норильск составит 11 770 руб., на направлениях Норильск – Москва (через Новый Уренгой) и Москва – Норильск – 18 750 рублей, сообщили в пресс-службе авиакомпании.Продажа билетов будет открыта единовременно на всю глубину продаж, на все рейсы в расписании на данный период. Оформить билет можно будет любым удобным способом: через сайт авиакомпании www.nordstar.ru, в любом билетном агентстве, а также через сайты по продаже авиабилетов.Перевозить пассажиров на направлениях в/из Норильска будут среднерегиональные воздушные суда Boeing 737-800, привычные для жителей Норильского промышленного района. Рейсы в Красноярск и обратно будут беспосадочными, как и рейсы из Москвы в Норильск. Рейс из Норильска в Москву будет выполняться с промежуточной посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Заправка будет производиться в оперативном режиме в максимально короткие сроки, не потребует высадки пассажиров и скажется на времени полета минимально возможным образом. При выполнении обратного рейса из Москвы в Норильск промежуточная посадка не потребуется.В этот период сохранится действие ограничений по перевозке багажа и правилам внесения изменений. Изменение фамилии в билете производиться не будет, при этом в случае необходимости можно будет изменить дату вылета, при условии наличия мест на новую дату. Норма провоза багажа, как и в 2017 году, составит 20 кг на одного пассажира и 5 кг ручной клади. Сверхнормативный багаж к перевозке приниматься не будет. Это требование продиктовано ограничениями по предельной взлетной и посадочной массе на рабочем участке взлетно-посадочной полосы и позволит выполнять большинство рейсов (кроме рейса Норильск – Москва) без промежуточной посадки.