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8 декабря 2017, 13:32



18 молодых норильчан получили заслуженные награды от главы города.

Награда присуждается учащимся учреждений общего и дополнительного образования, а также студентам за высокие достижения в области образования, науки, спорта, молодежной политики, культуры и искусства. Лауреатами I, II и III степеней стали 18 норильчан. Всего в 2017 году на конкурс было подано 82 заявки. Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил молодых людей, отметив, что премия - это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи: «Ваши награды – это начало большого пути и вклад в развитие Норильска. Надеюсь, что они станут стимулом для новых стремлений и свежих идей. Спасибо за ваши старания! Удачи вам!». Напомним, Молодежная премия главы города Норильска учреждена в 2001 году. За это время ее лауреатами стали около 290 человек, кандидатами на получение - более 830. Многие соискатели премии сейчас трудятся в структурных подразделениях администрации города Норильска и ЗФ ПАО "ГМК «Норильский никель», сообщили в пресс-службе администрации города.

Просмотров:174 Традиционная церемония чествования лауреатов ежегодной Молодежной премии главы Норильска прошла накануне вечером в городском Центре культуры.Награда присуждается учащимся учреждений общего и дополнительного образования, а также студентам за высокие достижения в области образования, науки, спорта, молодежной политики, культуры и искусства. Лауреатами I, II и III степеней стали 18 норильчан. Всего в 2017 году на конкурс было подано 82 заявки.Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил молодых людей, отметив, что премия - это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи: «Ваши награды – это начало большого пути и вклад в развитие Норильска. Надеюсь, что они станут стимулом для новых стремлений и свежих идей. Спасибо за ваши старания! Удачи вам!».Напомним, Молодежная премия главы города Норильска учреждена в 2001 году. За это время ее лауреатами стали около 290 человек, кандидатами на получение - более 830. Многие соискатели премии сейчас трудятся в структурных подразделениях администрации города Норильска и ЗФ ПАО "ГМК «Норильский никель», сообщили в пресс-службе администрации города.