Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 декабря 2017, 13:52



В Норильске стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2018».

По итогам этих двух испытаний будут отобраны участники, набравшие не менее 75 процентов из 100 возможных. Они и будут далее состязаться в проведении открытых уроков. Педагоги, которые продемонстрируют лучшие варианты открытых уроков, смогут побороться за звание абсолютного победителя на итоговом конкурсном испытании «Мастер-класс».

Просмотров:146 Свой педагогический опыт в рамках конкурсного испытания «Методическое объединение» 6 и 7 декабря представили 18 конкурсантов. 13 декабря конкурсанты будут раскрывать свое педагогическое кредо через написание эссе.По итогам этих двух испытаний будут отобраны участники, набравшие не менее 75 процентов из 100 возможных. Они и будут далее состязаться в проведении открытых уроков. Педагоги, которые продемонстрируют лучшие варианты открытых уроков, смогут побороться за звание абсолютного победителя на итоговом конкурсном испытании «Мастер-класс».