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8 декабря 2017, 13:52

В Норильске стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2018».


Свой педагогический опыт в рамках конкурсного испытания «Методическое объединение» 6 и 7 декабря представили 18 конкурсантов. 13 декабря конкурсанты будут раскрывать свое педагогическое кредо через написание эссе.
По итогам этих двух испытаний будут отобраны участники, набравшие не менее 75 процентов из 100 возможных. Они и будут далее состязаться в проведении открытых уроков. Педагоги, которые продемонстрируют лучшие варианты открытых уроков, смогут побороться за звание абсолютного победителя на итоговом конкурсном испытании «Мастер-класс».

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    Список новостей

 8 декабря 2017 
17:52   Управляющие компании Норильска взяли курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности 17:49   Норильские ученые примут участие в создании комплексной программы озеленения города
17:27   «Институт Крайнего севера» уходит в «Тихий омут». В ближайшее время в Норильске начнут разбирать аварийное здание НИИ сельского хозяйства, экологии и Арктики 17:01   Интернет вернулся в Норильск
16:50   В Норильске будут судить автомастера за угон дорогостоящего внедорожника, который оставили ему для покраски 16:40   Норильские депутаты готовятся к очередной сессии. Изменения в федеральном налоговом законодательстве потребовали внесения правок в муниципальные правовые акты.
16:35   В Норильске прошла двухмесячная профилактическая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 16:30   Норильчан приглашают на ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay
16:26   Восемь лет тюрьмы зубную пасту. Норильские полицейские по горячим следам задержали разбойника, напавшего на торговый павильон 16:09   В норильских школах и детских садах проводят замену отделки стен
13:52   В Норильске стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2018». 13:32   18 молодых норильчан получили заслуженные награды от главы города.
10:44   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы из/в Норильск на период третьего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта - с 4 июня по 22 сентября 2018 года.

 7 декабря 2017 
19:25   Сегодня в администрации Норильска обсуждался очередной проект федерального закона о развитии Арктической зоны России. 19:05   Андрей Клишас провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
19:04   Скоростной интернет должен вернуться в Норильск завтра к вечеру. Монтажники приступили к восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля. 17:32   Горняки план перевыполнили. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
16:24   «Норникель» предлагает разработать «дорожную карту» стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике. Компания выступила официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее». 15:37   Самая северная пасека может появиться на плато Путорана. Норильские исследователи и краеведы задумались о «мёде насущном».
14:04   За состоянием фундаментов норильских зданий планируют наблюдать с помощью метода стоячих волн. 13:20   Названы причины срыва сроков. Счетная палата Красноярского края проверила использование средств, направленных на строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске.
13:10   Почти 450 млн рублей из городской казны направят в Норильске на капитальный ремонт общего имущества жилых домов в следующем году. 12:27   Норильчане, вылетающие в Ростов, будут приземляться в новом аэропорту. Сегодня новый а/п «Платов» примет первый пассажирский рейс.
12:05   Очередное ЧП на ВОЛС? В Норильске снова пропал высокоскоростной интернет. 11:36   Сегодня Красноярскому краю исполнилось 83 года.
11:29   2018 год в России объявлен Годом добровольца. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. 11:00   Норильские полицейские продолжают разыскивать 17-летнего подростка. Михаил Исаев ушел из дома 23 ноября и до сих пор не вернулся.
10:53   Сенатор Андрей Клишас прибыл сегодня в Норильск с рабочим визитом.

 6 декабря 2017 
19:21   В этот раз сроки не сорвут. В Норильске на строительстве перинатального центра полным ходом идут работы по внешней и внутренней отделке. 19:18   Норильской школе №8 присвоят имя летчика-космонавта Германа Титова. Этот вопрос сегодня обсуждали депутаты горсовета на заседании комиссии по социальной политике.
18:16   Игрушки-зверушки и сладкий набор. Новогодние подарки для маленьких норильчан приготовили муниципалитет и «Норникель». 17:14   Новый год не за горами! Глава Норильска Ринат Ахметчин проинспектировал ход строительства снежных городков в Центральном районе города.
16:44   Предстоит большая работа. Глава Норильска Ринат Ахметчин обозначил фронт своей работы в рамках Ассоциации северных городов. 16:34   Более одного миллиона рублей ущерба за некачественные товары и услуги выплатили потребителям коммерсанты Норильска. В УПРиУ подвели итоги работы за месяц.
16:17   Норильские музыканты стали лауреатами международного фестиваля-конкурса ударных инструментов. 16:04   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу более 360 тысяч рублей.
15:54   «Фанфикшн» принес успех. Юная норильчанка стала победительницей краевого конкурса творчества «Книжная радуга». 15:28   В норильской городской больнице меняются номера телефонов.
15:21   Добавили 186 рублей. В Красноярском крае установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. 14:47   Лучшим экипажем Енисейского пароходства «Норникеля» за летнюю навигацию признана команда теплохода «РТ-694».
13:28   На стендах только лучшие. В Международный день художника норильчанам представят выставку коллекций работ норильских и таймырских художников. 13:13   Развитие Арктики обсудили участники Госкомиссии в Санкт-Петербурге. С докладом выступила вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.
12:57   Заслуженные награды вручили руководителям муниципальных учреждений Норильска. 12:10   «Норникель» взял серебро в «Турнире четырех». Соревнования по хоккею прошли 2 и 3 декабря в Ледовом дворце «Рассвет» г. Красноярска.
11:17   В эти минуты одиннадцатиклассники Норильска пишут первый экзамен по русскому языку. 10:54   «Рассыпуха» для любителей музыки. Сегодня в Норильском колледже искусств в честь своего 50-летия открывается фестиваль исполнителей на народных инструментах.

 5 декабря 2017 
18:24   За жестокость нужно платить! В Норильске меняют подрядную организацию по отлову бездомных животных. 17:17   Кто лучше знает свою будущую профессию? В Норильске определили победителя профориентационного конкурса для школьников и студентов.
16:41   Пять рекламодателей пострадали от мошеннических действия недобросовестной работницы одного из мобильных приложений в Норильске. 16:31   На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка.




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