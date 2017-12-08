Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 декабря 2017, 16:09



В норильских школах и детских садах проводят замену отделки стен

В частности, в 32-й школе работы завершены практически на 85%, при этом стоимость контракта составила 6 млн 748 тысяч рублей. Помимо стен из негорючих материалов – керамическая плитка, - там появится 28 новых противодымных дверей с армированным стеклом и 24 новых окон. Кроме того, на объекте провели замену противопожарной системы безопасности. «В этой школе четыре лестничные клетки, и чтобы не нарушать учебный процесс, во-первых, мы решили вести работы только в не учебное время – с 17.00 до 5.00, во-вторых, делать это поэтапно – начать с двух лестничных пролетов, а затем взяться и за остальные два. Вообще же мы регулярно проводим подобные работы, поскольку требования Госпожнадзора, а в особенности общих и дошкольных учреждений, довольно жесткие. В следующем году работы будут продолжены и на других объектах города», - сказал начальник УКРиС Дмитрий Самородов. Работы на всех объектах ведутся за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы. Завершить их планируют к концу текущего года, сообщил «Заполярной правде» Дмитрий Самородов.

Просмотров:156 В рамках предписаний Госпожнадзора планируется заменить отделку стен, потолка и пола лестничных клеток на негорючие материалы в 32-й школе, 7-й гимназии (два корпуса) и в детских садах №№ 28 и 46.В частности, в 32-й школе работы завершены практически на 85%, при этом стоимость контракта составила 6 млн 748 тысяч рублей. Помимо стен из негорючих материалов – керамическая плитка, - там появится 28 новых противодымных дверей с армированным стеклом и 24 новых окон. Кроме того, на объекте провели замену противопожарной системы безопасности.«В этой школе четыре лестничные клетки, и чтобы не нарушать учебный процесс, во-первых, мы решили вести работы только в не учебное время – с 17.00 до 5.00, во-вторых, делать это поэтапно – начать с двух лестничных пролетов, а затем взяться и за остальные два. Вообще же мы регулярно проводим подобные работы, поскольку требования Госпожнадзора, а в особенности общих и дошкольных учреждений, довольно жесткие. В следующем году работы будут продолжены и на других объектах города», - сказал начальник УКРиС Дмитрий Самородов.Работы на всех объектах ведутся за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы. Завершить их планируют к концу текущего года, сообщил «Заполярной правде» Дмитрий Самородов.