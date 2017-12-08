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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:52 Управляющие компании Норильска взяли курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности
17:49 Норильские ученые примут участие в создании комплексной программы озеленения города
17:27 «Институт Крайнего севера» уходит в «Тихий омут». В ближайшее время в Норильске начнут разбирать аварийное здание НИИ сельского хозяйства, экологии и Арктики
17:01 Интернет вернулся в Норильск
16:50 В Норильске будут судить автомастера за угон дорогостоящего внедорожника, который оставили ему для покраски
16:40 Норильские депутаты готовятся к очередной сессии. Изменения в федеральном налоговом законодательстве потребовали внесения правок в муниципальные правовые акты.
16:35 В Норильске прошла двухмесячная профилактическая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь»
16:30 Норильчан приглашают на ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay
16:26 Восемь лет тюрьмы зубную пасту. Норильские полицейские по горячим следам задержали разбойника, напавшего на торговый павильон
16:09 В норильских школах и детских садах проводят замену отделки стен
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