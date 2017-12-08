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8 декабря 2017, 16:26



Восемь лет тюрьмы зубную пасту. Норильские полицейские по горячим следам задержали разбойника, напавшего на торговый павильон

Как выяснили позже полицейские, в торговую точку зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать имевшиеся в кассе денежные средства. В этот момент к магазину подошла покупательница, которая оказалась сотрудником местного отдела полиции. Через стеклянную дверь следователь увидела происходящее в помещении торговой точки и незамедлительно позвонила в дежурную часть. Заметил свидетеля, злоумышленник разбил витрину, выхватил первое, что попало ему под руку, и скрылся. Наблюдавшая за происходящим сотрудница полиции не растерялась и, проследовав за злоумышленником, проследила, куда именно он направился. Скрыться мужчина попытался в одном из общежитий, однако подоспевшие наряды патрульно-постовой службы и оперативники уголовного розыска в короткое время разыскали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Злоумышленник был задержан, при обыске у него был обнаружен пневматический пистолет, а также два тюбика зубной пасты, которые ему удалось похитить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Просмотров:146 В вечернее время в дежурную часть отдела полиции №3 поступило сообщение о разбойном нападении на магазин хозяйственных товаров, расположенном в районе Кайеркан, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Как выяснили позже полицейские, в торговую точку зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать имевшиеся в кассе денежные средства. В этот момент к магазину подошла покупательница, которая оказалась сотрудником местного отдела полиции. Через стеклянную дверь следователь увидела происходящее в помещении торговой точки и незамедлительно позвонила в дежурную часть. Заметил свидетеля, злоумышленник разбил витрину, выхватил первое, что попало ему под руку, и скрылся.Наблюдавшая за происходящим сотрудница полиции не растерялась и, проследовав за злоумышленником, проследила, куда именно он направился. Скрыться мужчина попытался в одном из общежитий, однако подоспевшие наряды патрульно-постовой службы и оперативники уголовного розыска в короткое время разыскали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Злоумышленник был задержан, при обыске у него был обнаружен пневматический пистолет, а также два тюбика зубной пасты, которые ему удалось похитить.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.